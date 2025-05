GRANTORINO Basketball Draft: battaglia vera, finale amaro per l’U17 Eccellenza

Seconda sconfitta stagionale per l’Under 17 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft, che esce sconfitta con il minimo scarto dalla difficile trasferta di Cividale del Friuli contro United Eagles Basketball. La sfida si chiude 90-89 dopo quaranta minuti intensi e combattuti, in cui i gialloblù, guidati dai 33 punti di un incontenibile Mancino e dai 21 di un eccellente Milone, hanno lottato fino all’ultima azione. Decisiva per i padroni di casa la prestazione di Pozzecco (34 punti) e Pertel (23), capaci di ribaltare una partenza difficile e trascinare i friulani verso una vittoria importante.