Fitarco Piemonte: Campionati Italiani di Società, doppio podio per la Iuvenilia

Ha preso il via oggi 1° maggio anche la stagione all’aperto della Fitarco con la XXIII edizione dei Campionati Italiani di Società , la manifestazione che vede sfidarsi le migliori sedici società al maschile e al femminile, ciascuna composta da un rappresentante ricurvo, un compound e un arco nudo. Per l’edizione 2025 tappa al Castello di Lardirago, in provincia di Pavia. Due le società piemontesi in gara: gli Arcieri Iuvenilia con la squadra maschile e femminile e gli Arcieri Collegno con la sola formazione femminile.

Maschile – Titolo italiano (terzo nell’albo della manifestazione dopo quelli conquistati nel 2018 e 2023) per gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Costantino, Aloisi con Corgiat Loia riserva), battendo in finale gli Arcieri del Brenta 7-5.

Il terzetto torinese ottiene la prima posizione nel primo girone eliminatorio e la seconda nel successivo, e batte in semifinale gli Arcieri Tigullio 8-7.

Femminile – Il terzetto degli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Aloisi, Seinera e Rolando come riserva) conquista il secondo posto nella finale contro gli Arcieri Tigullio che si impongono 8-7 in una sfida molto equilibrata.

La squadra torinese aveva ottenuto la seconda posizione nel primo girone eliminatorio e la prima nel successivo, battendo poi 8-7 il Malin Archery Team in semifinale.

Decima posizione finale invece per gli Arcieri Collegno (Tessari, Boggiatto, Pivaro e le riserve).

I risultati completi