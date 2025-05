Giaguari Torino : il prepartita in vista della sfida contro gli Skorpions Varese

Dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata in trasferta, i Giaguari cercano di chiudere il lotto delle partite lontano dal campo di casa inseguendo una vittoria che darebbe la quasi matematica certezza del secondo posto nel girone e permetterebbe di affrontare le ultime due partite in casa in maniera più rilassata e senza l’affanno della vittoria a tutti i costi.

La sconfitta della scorsa settimana a Ferrara giunta in overtime dopo una rimonta nell’ultimo quarto di gioco da parte delle Aquile, ha lasciato sicuramente il segno in casa Giaguari, non fosse altro per la maniera rocambolesca in cui è avvenuta.