Novipiù Monferrato Basket: sabato da dentro o fuori contro Lumezzane

Sarà gara secca quella di sabato 3 Maggio alle ore 20.30 tra Novipiù Monferrato Basket e Luxarm Lumezzane. Il primo turno di Play-In si disputerà sul parquet amico del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato e la vincente passerà al secondo turno, in programma mercoledì 7 Maggio in quel di Faenza. Lumezzane ha staccato l’ultimo pass utile per accedere ai Play-In grazie al successo netto contro l’Andrea Costa Imola nell’ultimo turno di regular season. Nelle due sfide di campionato i ragazzi di coach Nunzi hanno sempre avuto la meglio contro i rossoblù. In entrambe le gare il fattore determinante è stato Alessandro Amici, giocatore di assoluto talento ed in grado di accendersi in qualunque momento spostando gli equilibri della partita. In quintetto con lui ci saranno Tommaso Minoli e Giacomo Baldini sugli esterni, Manuel Di Meco e Lorenzo Varaschin sotto canestro. Dalla panchina sarà importante l’apporto dell’ex monferrino Simone Tomasini e nelle rotazioni dei lunghi la fisicita di Mbacke e Tandia.