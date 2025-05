Reale Mutua Torino ’81 Iren: sfida ad alta quota contro Futurenergy R.N. Sori

La Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca fuori casa questo sabato contro il Futurenergy R.N. Sori per la penultima giornata di regular season. I ragazzi di Simone Aversa con la vittoria della settimana scorsa contro il Metanopoli per 8-12 hanno staccato il biglietto per i play-off da secondi in classifica, mentre i liguri allenati da Molina, terzi, hanno vinto 11-9 contro il Bogliasco e sono certi di giocare i play-off. All’andata i gialloblù alla piscina Stadio Monumentale hanno avuto la meglio per 13-11.