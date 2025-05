Novipiù Campus/Olimpo U19 Gold alle Final Four per il titolo regionale e spareggi per i nazionali

A completare una settimana da sogno per il basket albese e territoriale, arriva come ciliegina sulla torna la qualificazione del gruppo di Novipiù Campus/Olimpo alle Final Four regionali e agli spareggi per le finali nazionali! Il gruppo dei giovanissimi cestisti ha infatti vinto il doppio confronto (+8 nella differenza punti tra le due gare) contro Biella, vincendo in trasferta la scorsa settimana 59-68 (+9) e cedendo in casa di un solo punto 66-67 (-1). La prima gara è stata equilibrata in avvio, poi nella ripresa gli albesi volano sul +20. Il match è in assoluto controllo, ma negli ultimi istanti di gara Biella recupera qualche punticino a chiude a -9 (59-68).

Nella gara di ritorno, giocata al Pala Langhe di Alba, il copione è completamente diverso. Il primo periodo è tutto biellese (15-29) e Campus fa una tremenda fatica a rientrare in carreggiata. Il gruppo albese recupera qualche punto, ma è a -7 a 40 secondi dal termine e Biella è a soli due punti dal ribaltare l’esito della gara di andata. La palla è nelle mani di Campus, ma stanno per scadere i 24 secondi, Uko forza un tiro sulla sirena e, nonostante un raddoppio difensivo, segna facendo esplodere la panchina di casa e il pubblico amico! Il tabellone dice 63-67 e il gruppo locale salva così la serata e la qualificazione. Pochi istanti dopo De Carolis in contropiede archivia il match: 66-67.

Campus vince così il doppio confronto e vola in Semifinale alle Final Four che si disputeranno lunedì e martedì a Casale Monferrato. Le 4 qualificate, inoltre, giocheranno gli spareggi interzona per accedere alle finali nazionali U19 Gold! Un grande risultato ottenuto con le unghie e con i denti, nonostante la stanchezza del finale di stagione e del doppio impegno per questo giovane gruppo sia in Serie D (Olimpo) che in U19 Gold (Campus).

A fare il tifo sugli spalti un numeroso pubblico ed anche i ragazzi della foresteria della U19 Eccellenza e della U17 Eccellenza e i rispettivi staff (in foto).

Biella-Novipiù Campus (Gara 1) 59-68

Parziali (23-20; 2-19; 15-21; 19-8)

Biella: Aliaj 6, Dalla Mora 10, Guelpa 4, Bandiane, Campasso 5, Ronzani, Carlino 12, Tironi 2, Brao 3, Valli, Barbero Vignola, Caligaris 17. All: Bona

Campus: Triverio 2, Battaglio, Toppino 15, Orru’ 2, Foglia 10, Ferracaku 8, Peano, Uko 31, Morando. All: Schinca - Biglia

Novipiù Campus-Biella (Gara 2) 66-67

Parziali (15-29, 17-17, 14-9, 20-12)

Novipiù Campus: Triverio 2, Battaglio, Giordano, Toppino 28, Orru’ 3, Foglia 6, Peano, Ferracaku 4, Uko 15, De Carolis 4, Morando. All: Schinca - Biglia.

Biella : Aliaj 5, Dalla Mora 9, Guelpa 7, Badiane 12, Caligaris 11, Campasso, Ronzani, Carlino 14, Tironi, Brao, Valli, Barbero Vignola. All: Bona.

Risultato complessivo delle due gare: Novipiù Campus-Biella: 134-126