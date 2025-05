U19 Eccellenza, termina ai Quarti di Finale il cammino dell’Allianz alle Finali Nazionali

Si chiude ai Quarti di Finale l’avventura dell’Allianz alle Finali Nazionali U19 Eccellenza 2025, sconfitta dalla Stella Azzurra EBK Roma con il punteggio finale di 61-39. La formazione guidata da coach Luca Ansaloni ha inseguito per gran parte del match, faticando a contenere la fisicità e l’intensità dei padroni di casa, sia in attacco che in difesa.

Nonostante il risultato, rimane comunque la soddisfazione per questo gruppo, per tutto il percorso fatto durante la stagione. Una squadra capace di arrivare, anche quest’anno, sino in fondo alla Next Gen, e avere raggiunto un eccellente bilancio complessivo di 34 vittorie e solo 4 sconfitte in tutte le competizioni di categoria.

La gara parte in salita per l’Allianz, che fatica a trovare la via del canestro, ma riesce comunque a chiudere il primo quarto sotto di una sola lunghezza. Nella seconda frazione la storia si ripete: Stella Azzurra tenta la fuga, ma un ottimo Fogliato e la tripla di Aprile riportano la parità sul 16-16. Il primo tempo si chiude sul 23-22 per Roma, con il canestro da due di Farias sulla sirena in risposta alla tripla di Pillastrini.

Al rientro dagli spogliatoi, l’inerzia cambia: Roma alza il ritmo e impone la propria fisicità, infliggendo un parziale pesante che manda in difficoltà l’Allianz. Una tripla ancora sulla sirena, firmata da Pillastrini, chiude il terzo periodo sul 43-29 per i capitolini.

Nel quarto periodo Josovic prova a scuotere i suoi con due canestri consecutivi, accendendo una flebile speranza di rimonta. Ma l’Allianz continua a faticare al tiro e non riesce a contrastare l’energia degli avversari, scivolando fino al -20, un divario che di fatto mette la parola fine al match.

Stella Azzurra EBK Roma – Allianz Derthona Tortona 61-39

Parziali (8-7, 23-22, 43-29)

Roma: Forconi 7, Dudik, Quarone 13, Melvin, Mendieta 2, Agosto, Kalenga 12, Bonga 3, Doumbia 6, Lumena 4, Borghesi, Pillastrini 14. All. Finelli.

Derthona: Cissè, Brizzi, Lisini, Aprile 8, Farias 9, Fogliato 7, Korlatovic 2, Diodati, Bellinaso, Di Meo, Albertinazzi 3, Josovic 10. All. Ansaloni, Vice Fanaletti, Ass. Lombardi.