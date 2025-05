Batti Napoli e poi spera: Bertram a caccia del successo nell’ultima gara casalinga per darsi ancora una chance-playoff

Insperati spiragli-playoff rimasti aperti in una partita che insperatamente ha ancora un senso. La sconfitta di domenica scorsa in casa con Milano sembrava essere la fine delle residue speranze della Bertram Derthona Tortona di qualificarsi per la post season. Due ore e mezza dopo, la notizia del clamoroso ko interno della diretta rivale Venezia con il fanalino di coda Pistoia ha ridato importanza all’ultima gara casalinga della regular season 2024/25 dei Leoni bianconeri, opposti domani, domenica 4 maggio, alle ore 18:15 al Napolibasket al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per la 29ª giornata della Serie A Unipol, che per assicurare la massima regolarità del campionato si giocherà in contemporanea su tutti i campi (ad eccezione di Trento-Reggio Emilia in programma stasera).

COMUNQUE DURISSIMA La missione-playoff resta sempre ai limiti del possibile, tuttavia: per chiudere all’ottavo posto bisogna vincere le ultime due partite e sperare che Venezia, avanti 2 punti in classifica e con lo scontro diretto a suo favore, le perda entrambe. Nella fattispecie, il Derthona deve battere Napoli e domenica prossima sbancare Cremona e sperare che i lagunari perdano domani il derby a Treviso e l’ultima sfida sul parquet di casa contro Varese.

NAPOLI Nell’andata che lo scorso 4 gennaio inaugurò il 2025 delle due formazioni, i bianconeri persero in Campania per 92-83, con i padroni di casa a creare il break decisivo nella parte iniziale del terzo quarto, griffando il successo con i 28 punti di Pullen, i 20 di Green e il contributo prezioso anche di Totè. Al PalaEnergica si affrontano due squadre entrambe alle prese con strisce negative, 5 sconfitte per la Bertram in campionato, che diventano 7 considerando la Champions League, 4 per i partenopei. Per i quali la giornata odierna potrebbe essere quella decisiva per la salvezza, da raggiungere direttamente attraverso un successo a Casale oppure indirettamente nel caso in cui Cremona vincesse a Pistoia, rendendo impossibile il riaggancio all’ultimo turno da parte dei toscani, indietro di 4 lunghezze rispetto alla formazione allenata da Giorgio Valli, terzultima della classe con i suoi 16 punti, 12 in meno rispetto al Derthona. Che, Venezia o non Venezia, vuole chiudere la fase regolare con un successo davanti al proprio pubblico e sperare di regalarsi, con la complicità di Treviso, un’ultimissima giornata dai risvolti a quel punto indecifrabili.

MATCH SPONSOR Banca Mediolanum e BBBell saranno il doppio match sponsor della partita con Napoli. Il noto istituto di credito operante nel collocamento di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi, ha prolungato il suo accordo di sponsorship del club bianconero per l’attuale stagione sportiva. BBBell, il più grande operatore di telecomunicazioni wireless del Nord-Ovest italiano, fornirà per l’occasione ai tifosi tortonesi i clap-clap personalizzati per rendere più rumorosa l’atmosfera del PalaEnergica e regalerà come premio un capo d’abbigliamento del merchandising del Derthona Basket al vincitore del DB Game dell’intervallo.

DICHIARAZIONI «Purtroppo è stata una settimana difficile dal punto di vista fisico. Solo pochissimi allenamenti al completo ma contiamo di avere tutti a disposizione per domenica, allo scopo di dare il massimo per tenere viva la speranza-playoff con tutto ciò che abbiamo», dice il coach Walter De Raffaele. «Certamente Napoli ha negli esterni un grandissimo talento con giocatori di livello assoluto e la capacità di avere presenza in area con Toté ed Egbunu. E’ una squadra che ha tanti punti nelle mani, come dimostrato dal percorso che ha fatto in tutto il girone di ritorno facendo vittime illustri».