La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince 8-10 contro il Futurenergy R.N. Sori

Continua la striscia di vittorie per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che vince il big match contro il Futurenergy R.N. Sori per 8-10 . I gialloblù partono forte nel primo tempo (0-5), vengono recuperati dai padroni di casa, ma sono bravi a non perdere la concentrazione e vincere di forza il match.

LA PARTITA:

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa in vantaggio con la rete di Lisica e raddoppia con Tononi in superiorità numerica. I gialloblù attaccano: vanno sul +3 ancora con Lisica con l’uomo in più, segnano lo 0-4 con Cassia ed Ettore Novara allo scadere del primo tempo realizza il +5 dal perimetro. Si entra in acqua per la seconda frazione di gioco e il Sori prova ad entrare in partita con Monari che fa l’1-5, ma la Torino ’81 ristabilisce le distanze con Abate. I ragazzi di Molina segnano il 2-6 con Bisso in superiorità numerica e vanno sul -3 con Villa in superiorità numerica. Il Sori non si arrende e sulla sirena trova il gol del 4-6 con Giacomo Cocchiere.

Al cambio vasca nessuna delle due squadre riesce a trovare la via della rete, ma dopo quattro minuti di gioco il Sori si porta sul -1 con Pistaffa e Villa pareggia i conti in superiorità numerica. La Reale Mutua Torino ’81 rialza la testa con Ermondi che realizza il 6-7. Si rientra in vasca per l’ultimo quarto di gioco e i ragazzi di Simone Aversa allungano sul +2 con Tononi, ma i padroni casa fanno il 7-8 con Monari ed è lo stesso Monari a segnare la rete dell’8-8. I gialloblù non mollano e passano avanti con Colombo in superiorità numerica e Tononi trova il gol dell’8-10 con l’uomo in più che chiude il match.

LE ANALISI:

Simone Aversa al termine della sfida: «Partita dai più volti, allenamento blando nel primo tempo, nel secondo quarto il Sori è entrato in partita e noi abbiamo abbassato il livello del nostro gioco con troppi passaggi sbagliati e chiusure approssimative. Il terzo e quarto tempo è stata una partita vera ed equilibrata, alla fine, siamo stati più attenti in difesa concedendo poche vere opportunità al Sori e segnando nelle superiorità numeriche decisive. Tutti hanno giocato un buon minutaggio, contribuendo alla vittoria».

IL TABELLINO:

FUTURENERGY R.N. SORI – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 8-10

Parziali (0-5; 4-1; 2-1; 2-3)

FUTURENERGY R.N. SORI: Benvenuto, Pistaffa 1, Brambilla, Gilardo, Villa 2, Munk, Rezzano, Monari 3, G. Cocchiere 1, Cimarosti, Bisso 1, E. Cocchiere, Medri, Carrazza. All. Molina.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate 1, Tononi 3, Maffè, Cigolini, Costa, G. Novara, Gattarossa, Cassia 1, E. Novara 1, Colombo 1, Santosuosso, Ermondi 1. All. Aversa.

GLI ARBITRI: ROBERTI VITTORY - ZEDDA

LE NOTE: Espulso G. Cocchier