Basket Torino: finisce qui la stagione, Reale Mutua fuori ai play-in, Pesaro vince con merito

Finisce qui la stagione della Reale Mutua Basket Torino. Il percorso della squadra gialloblù si interrompe ai play-in, a due passi dai playoff: fatale la sconfitta al primo turno dei due spareggi, sul campo neutro della Unieuro Arena di Forlì contro una Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha meritato la vittoria e l’accesso al secondo turno contro la Fortitudo Bologna. Torinesi sempre all’inseguimento dei marchigiani, che hanno controllato praticamente per tutto il corso della gara. Schina e compagni, nonostante una prestazione non delle migliori, hanno comunque mostrato l’orgoglio fino alla fine, cercando di rimontare nell’ultimo quarto ma senza riuscirci. Finisce così con l’amaro in bocca una stagione ricca di alti e bassi, che specialmente con l’arrivo di coach Paolo Moretti (10 vittorie e 4 sconfitte dal suo arrivo nel finale di stagione) aveva creato molto entusiasmo all’interno del gruppo e nell’ambiente gialloblù.

QUINTETTI

Pesaro: Ahmad, Bucarelli, Maretto, Lombardi, Zanotti

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Avvio di gara che vede la Reale Mutua alla ricerca di fluidità offensiva contro una difesa intensa e fisica messa subito in campo dai pesaresi. Dall’altra parte la Vuelle trova linfa con Bucarelli – già in doppia cifra nel primo quarto – e con il bonus raggiunto dopo pochi minuti di gioco. La Carpegna Prosciutto conduce quindi il punteggio portandosi sul +6 (15-9) e coach Moretti cerca di schiarire le idee dei suoi chiamando il primo timeout dell’incontro. I gialloblù però continuano a far fatica, specialmente nella metà campo offensiva, e iniziano a perdere terreno nei confronti della squadra di coach Leka che chiude la prima frazione sul +10: 23-13.

Reale Mutua che prova a ricucire lo strappo con le iniziative di Schina, ma Pesaro risponde in modo autorevole registrando un nuovo massimo vantaggio fino al +15 sul 38-23: Torino è in grande difficoltà in fase di costruzione di gioco e Pesaro ne approfitta per tentare la fuga. Ajayi prova a dare una scossa ai suoi con una schiacciata da highlight ma la VL è sempre in controllo e con la coppia King-Ahmad incrementa ulteriormente il proprio vantaggio, toccando anche il +19. L’asse Taylor-Ladurner accorcia leggermente il divario prima della pausa lunga sul 48-33.

Alla ripresa dei giochi Torino continua a non trovare alcun modo per girare la gara o comunque almeno rientrare in partita: Pesaro riesce a punire con costanza i buchi difensivi gialloblù, con Ahmad quasi impossibile da fermare, e dall’altra parte gli ospiti fanno sempre fatica a costruire e trovare la via del canestro. La strada per recuperare si fa sempre più in salita, con Pesaro che tocca il +20 sul 59-39 al 25’. Torino prova a battere la fatica e riesce a rosicchiare qualche punto di svantaggio con l’orgoglio, chiudendo la terza frazione sul -15: 69-54.

All’inizio dell’ultimo quarto Torino si affida a Taylor: l’americano si scalda e porta i suoi a -11, con due triple che danno una dose di fiducia ai gialloblù per tentare un ultimo sforzo, lasciando in campo tutte le energie rimaste in corpo. La troppa voglia di recuperare però penalizza i gialloblù, che si fanno prendere dalla frenesia e cascano in qualche forzatura e palla persa di troppo. Dall’altra parte Bucarelli e De Laurentiis chiudono definitivamente i conti con due triple pesantissime. Finisce 85-72.

Coach Moretti nel postpartita: «Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, nulla da dire. Abbiamo pagato una prestazione offensiva di qualità insufficiente, complice l’ottima difesa messa in campo da Pesaro. Anche quando stavamo recuperando, abbiamo pagato un po’ di eccessiva frenesia data dalla voglia di rimontare. Ringrazio tutti, a partire dai miei giocatori, che mi hanno dato tantissime soddisfazioni, abbiamo fatto tre mesi straordinari, quindi a loro il merito e il ringraziamento per questo grande sforzo. Grazie alla società per l’opportunità che mi ha dato e grazie ai miei compagni di viaggio dello staff che mi hanno accompagnato in questa parte finale di stagione.»

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Reale Mutua Torino 85-72

Parziali (23-13, 25-20, 21-21, 16-18)

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Khalil-ullah Ahmad 22 (4/6, 2/7), Lorenzo Bucarelli 17 (1/3, 4/8), V.j. King 11 (2/3, 2/3), Eric Lombardi 8 (1/3, 2/4), Quirino De laurentiis 8 (2/2, 1/1), Simone Zanotti 6 (2/3, 0/1), Octavio Maretto 6 (2/2, 0/1), Danilo Petrovic 4 (2/2, 0/3), Matteo Imbro' 3 (1/3, 0/1), David Cornis 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 34 4 + 30 (Simone Zanotti 9) - Assist: 14 (Lorenzo Bucarelli 6).

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 22 (5/8, 2/12), Ife Ajayi 11 (4/9, 0/3), Matteo Schina 10 (2/5, 1/4), Maximilian Ladurner 8 (4/6, 0/0), Matteo Montano 8 (1/3, 0/2), Giovanni Severini 6 (1/3, 1/3), Aristide Landi 4 (1/1, 0/4), Antonio Gallo 3 (0/1, 1/2), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Ife Ajayi 13) - Assist: 9 (Kevion Taylor 5).