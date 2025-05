Igor Agil Volley: la serie B2 vince e convince contro Lilliput

Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante il match Annovazzi, Martelli, Laneve). Il primo inizio è per le padrone di casa (1-3), le Igorine rimontano e con Guatteo dalla seconda linea è 9-8; l'ace che vale il 13-10 fa chiamare time out alle ospiti, che poi rimontano dal 14-11 al 14-15. Punto a punto a Galesso richiama le sue per il 16-17. Il muro della Igor si fa sentire (22-20) ed è Colombo in diagonale a chiudere la prima sfida: 25-20.

Punto a punto fino al 5 pari, poi le Igorine scavano dei mini break che però Lilliput ricuce (8-6; 8-8). Dal 14 pari Igorine avanti 17-15, poi il muro ospite vale il 18 pari ed è time out Igor Agil. Il finale è una bella battaglia: 23 pari, ma sono le Igorine ad avere con merito la meglio per il 25-23.

Il terzo set parte diverso dagli altri due, Lilliput prova a tenere aperti i giochi e le Igorine inseguono 6-10. Galesso chiama la pausa e al rientro le ragazze sono protagoniste di una super rimonta che vale anche il sorpasso: 15-10, un break di 10-0. Lilliput si fa sentire alla battuta e con due ace torna pari 15-15. Le Igorine però accelerano di nuovo ed è prima 18-15 e poi 20-16. Il finale fa gioire le trecatesi e i tifosi: 25-19.

Igor Agil Volley - Lilluput Pallavolo Torino 3-0

Parziali (25-20; 25-23; 25-19)

Igor: Laneve, Guatteo, Maestrelli, Annovazzi, Bibolotti, Marelli (L), Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Ianuale, Sclavo. All. Galesso.