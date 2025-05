Prova di forza Novipiù. Battuta Lumezzane, ora sotto con Faenza

Coach Corbani conferma il quintetto delle ultime uscite con Guerra, Vecerina, Pepper, Marcucci e Martinoni. Si rivede Marco Rupil in panchina, anche se non prenderà parte alla gara. La contesa è subito ad alta tensione con le due squadre che sentono il peso del dentro o fuori. Il pubblico casalese è caldo e si fa sentire. La partita inizia con un canestro di Dalton Pepper per Monferrato, ma Lumezzane risponde prontamente con Alessandro Amici che prova ad accendersi, gli fa eco un canestro di Tommaso Minoli. Lumezzane continua a spingere, con Lorenzo Varaschin che segna due canestri consecutivi, Monferrato reagisce con una tripla di Francesco Guerra e un canestro di Niccolò Martinoni, riducendo lo svantaggio. Il primo quarto si chiude con Monferrato avanti 20-18.

Nel secondo quarto, Monferrato aumenta l'intensità difensiva e offensiva, con Dalton Pepper che guida l'attacco. Dalla panchina le scorribande di Stazzonelli sono aria fresca. Corbani ruota attentamente tutti gli effettivi, concedendo minuti a Ravioli, Basta e Bertaina. Marcucci si sbatte sotto canestro ed è efficace anche dall'arco. Capitan Martinoni è stoico e con l'esperienza mette a segno punti chirurgici e fondamentali. Dall'altro lato Amici ha polveri bagnate e non trova il canestro. La Novipiù scappa andando all'intervallo lungo sul 46-36.

Al rientro in campo difesa solida dei padroni di casa e due falli consecutivi di Amici costringono coach Nunzi a far sedere il proprio giocatore. L'ex Tomasini e Baldini tengono a galla Lumezzane. Ma Pepper stasera si esibisce in tutto il suo repertorio. Guerra ancora dalla distanza e parziale di 21-15 con la Novipiù che scappa e diventa irraggiungibile per Lumezzane. Nell'ultimo quarto i rossoblù sono in pieno controllo e portano la sfida al termine con standig ovation per i principali protagonisti. Monferrato che chiude l'incontro sul 85-67, sfatando il tabù Lumezzane. Primo turno passato ed ora testa a Faenza, remake della sfida di 7 giorni fa, in programma mercoledì prossimo alle ore 20.30 al PalaCattani di Faenza. In palio un posto nel tabellone Playoff.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Sono contento per i ragazzi perchè si allenano sempre con grande dedizione e con il desiderio di diventare partita dopo partita sempre più competitivi. La sequenza di infortuni che abbiamo avuto ha accelerato questo percorso di maturazione. Oggi abbiamo fatto una prova molto solida, soprattutto quando abbiamo preso il vantaggio e l'abbiamo mantenuto, perchè non era assolutamente scontato contro una squadra esperta e di ottimi giocatori come Lumezzane. Ora andiamo a giocarci questa partita a Faenza, abbiamo pochi giorni per recuperare, ma il nostro desiderio è quello di andare la e provare a competere un'altra volta contro una squadra esperta e noi con i nostri ragazzi proveremo a giocarcela.»

Novipiù Monferrato Basket - LuxArm Lumezzane 85-67

Parziali (20-18, 26-18, 21-15, 18-16)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 28 (4/6, 4/10), Niccolo Martinoni 18 (8/12, 0/1), Francesco Guerra 14 (2/3, 3/7), Umberto Stazzonelli 10 (2/6, 1/3), Francesco Marcucci 8 (1/6, 2/4), Simone Vecerina 7 (3/4, 0/5), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/2, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0), Marco Rupil 0 (0/0, 0/0), Leonardo Vurchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 40 6 + 34 (Niccolo Martinoni 12) - Assist: 18 (Dalton Pepper 7)

LuxArm Lumezzane: Lorenzo Varaschin 15 (6/10, 0/0), Alessandro Amici 12 (3/7, 1/5), Giacomo Baldini 10 (4/8, 0/4), Tommaso Minoli 9 (4/5, 0/2), Simone Tomasini 7 (2/4, 0/1), Manuel Di meco 6 (3/5, 0/2), Lamine Tandia 6 (2/4, 0/0), Giovanni Brescianini 2 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/2, 0/0), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/0), NicolÒ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Marcis Vitols 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 - Rimbalzi: 32 3 + 29 (Tommaso Minoli, Manuel Di meco 7) - Assist: 11 (Alessandro Amici 4)