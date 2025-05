Collegno Basket: i Lions ruggiscono quando conta, battuta Castelfiorentino

Collegno Basket chiude la seconda fase della Serie B Interregionale con una vittoria dal peso specifico enorme, superando al PalaCollegno il Solettificio Manetti Castelfiorentino per 99-91 al termine di una gara al cardiopalma. Una prestazione corale, ricca di colpi di scena e decisa nei momenti chiave dalla lucidità dei biancorossi, consente ai Lions di compiere un doppio sorpasso in classifica, scavalcando sia Castelfiorentino che Campus Varese e chiudendo all’ottavo posto finale. I ragazzi di coach Comazzi nel primo turno dei playout affronteranno i Seagulls Genova nella serie salvezza al meglio delle tre gare, con il fattore campo a favore dei liguri. Gara 1 è prevista per domenica 11 maggio al Pala Figoi di Genova, in fase di definizione orari e gare successive. Il ritorno in campo di Fracasso dopo due mesi rappresenta una notizia importante per coach Comazzi , che ora potrà contare su un'arma in più nelle delicate sfide che attendono i biancorossi in questo finale di stagione.

LA GARA

Coach Comazzi parte con un quintetto composto da Castellino, Obase, De Bartolomeo, Bossola e Tarditi, mentre i toscani rispondono con Corbinelli, Azzano, Gutierrez, Ciano e Nnabuife. Castelfiorentino approccia meglio la sfida, colpendo con due triple di uno scatenato Corbinelli e dominando nel pitturato con Nnabuife. I Lions appaiono contratti, ma trovano in Obase il primo riferimento offensivo. La tripla di Tarditi sblocca l’attacco biancorosso, poi è la difesa a salire di tono: controbreak firmato da Castellino e Tarditi in contropiede e sorpasso sul 16-14, costringendo coach Cantini al primo timeout. I gialloblù reagiscono con Gutierrez e Azzano, ma la tripla dall’angolo di Fracasso ristabilisce il margine. Obakhavbaye e Grillo si fanno trovare pronti dalla panchina e con il jumper allo scadere il numero 25 sigla il 28-22 di fine primo quarto.

Nel secondo periodo Collegno scappa con tre triple in sequenza: Grillo e due volte Milone portano i biancorossi al massimo vantaggio sul +13 (37-24). I toscani si affidano all’energia di Gutierrez e alla velocità di Ciano e Azzano per restare in partita. L’inerzia sembra girare, Corbinelli infila la sua quinta tripla e impatta sul 43 pari, ma De Bartolomeo tiene i suoi avanti con due liberi, mandando le squadre all’intervallo lungo sul 45-43.

Alla ripresa del gioco, Collegno piazza subito un mini-break con Bossola e Tarditi per il +7. Azzano prova a tenere in scia i suoi, ma i Lions alzano i giri del motore: Castellino chiude un contropiede su assist di Obakhavbaye, poi Bossola punisce da fuori e costringe i toscani al timeout (61-54). Al rientro Corbinelli non smette di colpire, ma Tarditi lo eguaglia con due triple pesantissime, imitato da Bossola. Il libero di Obakhavbaye vale il massimo vantaggio sul +14. Ciano si rende protagonista di due rubate che riaprono il match e il quarto si chiude sul 76-66.

L’ultimo periodo si apre con una tripla di Ciano, seguita da due bombe consecutive di Gutierrez che riportano Castelfiorentino a un solo punto di distanza. Collegno accusa il colpo, perde un pallone sanguinoso e permette agli ospiti di completare il sorpasso (78-79). Nel momento di maggiore difficoltà, i biancorossi si affidano a capitan Tarditi che risponde con una tripla dall’angolo e Bossola infila il jumper dalla media. A 4’ dalla fine i Lions tornano avanti 85-79. Ma i toscani non mollano: Lazzeri e Gutierrez trovano tre triple in un amen per il nuovo +3 gialloblù. Coach Comazzi ferma il tempo e ottiene la risposta che cercava: Castellino fa 1/2 ai liberi e Tarditi cattura il rimbalzo offensivo e appoggia al vetro (88-88). Nell’azione successiva è lo stesso Castellino a trovare la tripla del sorpasso. Castelfiorentino si inceppa, De Bartolomeo è glaciale dalla lunetta (2/2), e Ciano trova l’ultima reazione ospite con una penetrazione. Ma è ancora il numero 77 biancorosso a mettere la parola fine: tripla dall’angolo, rimbalzo d’attacco e gara chiusa sul definitivo 99-91.

Top scorer per Collegno è Tarditi con 24 punti, seguito da Bossola (16) e De Bartolomeo (13), protagonisti soprattutto nei momenti chiave del match, ma è tutto il roster biancorosso ad avere contribuito al successo finale. Tra i gialloblù spicca la prestazione monstre di Gutierrez (30 punti) e le ottime prove di Corbinelli (24) e Azzano (14).

TABELLINI

Collegno Basket - Solettificio Manetti Castelfiorentino 99-91

Parziali (28-22, 45-43, 76-66)

Collegno Basket: Obase 11, Bossola 16, Milone 6, Castellino 11, Tarditi 24, Obakhavbaye 5, Grillo 8, Fracasso 5, Marcato ne, Lo Buono, De Bartolomeo 13, Quagliotto ne. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Solettificio Manetti Castelfiorentino: Ciano 11, Lazzeri 5, Ticciati, Corbinelli 24, Fabrizzi ne, Marchetti ne, Azzano 14, Nnabuife 5, Cantini 2, Gutierrez 30. All. Cantini. Ass. Manetti, Ciampolini.

CLASSIFICA