La S. Bernardo Campus vola in Semifinale!

Può festeggiare la S. Bernardo Campus dopo la serie dei quarti di finale vinta con Bra 2-0 , completata con la solida prova in trasferta in Gara 2.

LA PARTITA

Dopo il netto successo di Campus in Gara 1 a Corneliano d’Alba (91-64), la serie dei quarti di finale si sposta a Bra per il secondo atto. Che può anche essere l’ultimo, perché è già match point per i ragazzi di coach Jacomuzzi. Proprio per questo, però, i locali provano a vendere cara la pelle ed in effetti nella prima metà di gara riescono a imporre il basso ritmo desiderato ed addormentare il match, provando un allungo. Prima dell’intervallo, però, arriva la reazione ospite e all’intervallo la S. Bernardo si riavvicina: 36-31.

Nella ripresa, Campus riesce a cambiare passo e costruire più soluzioni sia sul perimetro che con collaborazioni che portano appoggi sotto canestro. Sakellariou dal perimetro (e non solo) colpisce, Zampolli punge sempre al momento giusto, Feliciangeli con le sue incursioni in area crea il panico ed assiste anche i compagni. Preziosissimo è il lavoro di Ceretti in difesa, bravo anche a involarsi in contropiede e subire falli preziosi. Da segnalare in serata è anche il fondamentale contributo del 2005 Gustin (7 punti) che ha molta responsabilità visti i problemi di falli di Ciocca.

Tornando al racconto del match, la gara resta in equilibrio anche se è Campus a passare a comandare (14-21 il parziale del terzo periodo che ribalta il vantaggio). L’ultimo periodo, vede poi concretizzarsi la fuga definitiva dei ragazzi di coach Jacomuzzi con un perentorio 18-27. La forbice si dilata fino al +14 (65-79) con la tripla di Zola, prima dei tre tiri liberi finali di Bra che limano leggermente lo score. Suona la sirena e può festeggiare il numeroso pubblico ospite accorso a Bra: la S. Bernardo Campus vince la serie 2-0 e vola in semifinale!

Nel prossimo turno, nuovamente al meglio delle tre gare, l’asticella si alza e l’avversario sarà il CUS Torino, una squadra costituita da una solida ossatura senior e che punta a vincere. SI parte il prossimo weekend con Gara 1 il 10 maggio a Torino, Gara 2 sarà invece a Corneliano d’Alba il mercoledì 14 maggio alle 20:45.

TABELLINO

Abet Bra - S. Bernardo Campus 68-79

Parziali (18-16, 18-15, 14-21, 18-27)

Abet Bra: Agosto ne, Ferrero, Rosso ne, Zabert 9, Oberto 3, Stella 7, Di Matteo 8, Negro 13, Pulina 18, Fosca ne, Tallone ne, Corvalan 10.

S. Bernardo Campus: Coti Zelati 5, Di Cola ne, Gandolfo ne, Feliciangeli 20, Varallo, Sakellariou 17, Lanfranconi ne, Gustin 7, Zola 3, Ceretti 8, Zampolli 13, Ciocca 6.