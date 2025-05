BEA Chieri U19 Gold: sogno arancione, i Leopardi qualificati per l'Interzona

LA GARA

Il primo tempo sembra essere la continuazione di Gara 1: i Leopardi e Novara mettono in campo una partita molto equilibrata, con gli ospiti che hanno 7 punti di vantaggio da difendere per accedere all’Interzona. Nonostante questo, BEA cerca in tutti i modi di portare l’inerzia della partita dalla propria parte, guidata da un Viggiano particolarmente ispirato e dalle triple di Musto. L’inizio della partita, però, premia la lucidità di Novara, che impedisce canestri facili ai Leopardi e va sopra di 4 lunghezze alla prima sirena. Stesso copione nel secondo periodo, con Musto che apre con un personale parziale di 7-4 per accorciare il distacco. Prosegue l’equilibrio, con Novara che colpisce con continuità da lontano con Polizzi e Martini, ma BEA rimane avvinghiata alla gara fino al -2 dell’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, Novara cerca la giugulare della partita con l’ennesima tripla di Polizzi, ma BEA risponde con la stessa medicina trovando due canestri in fila da oltre l’arco di Musto. L’energia dei Leopardi si scatena con il passare dei minuti, costringendo Novara a un ritmo elevato che fa perdere di lucidità alla squadra ospite. Okoro schiaccia dal pitturato, mentre le difese di Pagano e Ahia lanciano i contropiedi arancioneri. Parziale BEA che si porta sul +9 a 4 minuti e mezzo dalla fine del terzo periodo, con Novara che sembra non riuscire a controbattere. Si entra nell’ultima decina con la squadra di coach Musto in vantaggio di 11 lunghezze. La squadra ospite cerca di ricucire il gap nei primi minuti del quarto periodo, ma salgono in cattedra Viggiano e Moris, che chiudono la pratica e mandano i Leopardi all’Interzona.

IL COMMENTO

«Siamo tornati da Gara 1 con due certezze: la prima è che abbiamo regalato un intero quarto a Novara, la seconda è che avevamo tutte le carte in regola per ribaltare il risultato – commenta coach Ciro Musto – Ci aspettavamo questo equilibrio nel primo tempo, e, nonostante il gap di 10 punti da recuperare, non ci siamo avviliti e abbiamo gestito le energie. Gli ultimi due periodi sono stati una vera battaglia: siamo stati bravi ad attaccare la loro zona e ad alzare in ritmo in attacco, per cercare di lavorare sulla stanchezza degli avversari. Credo che sia stata una partita giusta, all’altezza della posta in palio. Se dovessi fare dei nomi, sarei in difficoltà, perché ognuno ha dato il proprio contributo, anche chi ha giocato pochi minuti. C’è chi lavora nell’ombra, chi dà fiducia nei momenti difficili, chi sceglie di fare un passo indietro per lasciare spazio a un compagno in un momento positivo. Questo spirito collettivo è uno dei nostri punti di forza».

BEA CHIERI – NOVARA BASKET 79-64

Parziali (13-17, 34-36, 59-48)

BEA: Viggiano 24, Musto M. 18, Moris 11, Okoro 10, Ahia 5, Pagano 4, Minetti 3, Dioum 2, Mout 2, Kamami, Ricci. All. Musto C., Ass. Bonifacio, Prep. Gangi

NOVARA: Polizzi 19, Martini 18, Nicola 15, Medici 5, Toure 4, Crappa 3, Sepe, Obasi, Cancelliere, Crescimbeni. All. Roberts