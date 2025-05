Cuneo Volley - nota stampa

Oggi, domenica 4 maggio, durante la Semifinale del campionato regionale Under 17 maschile al Pala200 di Settimo Torinese con in campo la formazione di Cuneo contrapposta a Val Chisone, il padre di un giocatore cuneese si è sentito male ed è stato accompagnato in ospedale; tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani.

La Finale in programma per il pomeriggio è stata rinviata a data da destinarsi.

Il Presidente Gabriele Costamagna, il consiglio di amministrazione del Cuneo Volley, i giocatori, lo staff e la società tutta sono vicini alla famiglia Boggione in questo momento difficile.