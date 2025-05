Eurogymnica Torino, prime medaglie internazionali per le ginnaste torinesi

Alla loro seconda competizione, e dopo un ottimo esordio in World Cup, le “nuove” Farfalle della Squadra Nazionale di ginnastica ritmica, tra cui anche la sammaurese Laura Golfarelli, continuano a migliorarsi e arrivano così le prime due medaglie internazionali in occasione della European Cup in corso a Baku, dal 1 al 4 maggio. Con l’oro ai 5 nastri e il bronzo nel misto cerchi e palle, ottenuto nella giornata di venerdì 2 maggio, Laura Golfarelli vince le prime due medaglie internazionali della sua carriera.

La ginnasta di Eurogymnica Torino, con le compagne di squadra Chiara Badii, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori e Sofia Sicignano, si qualificano inoltre come prime nella classifica con 48.900 nell' All-Around.

Grande debutto anche per la Squadra Nazionale Junior, allenata da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro e gestita dallo scorso settembre proprio dall’Eurogymnica Torino presso il Pala200 a Settimo Torinese: le Farfalle più giovani, questa mattina, si sono aggiudicate l'argento con le 10 clavette, sempre in occasione della European Cup. Tra loro anche la ginnasta torinese, di Eurogymnica Torino, Chiara Cortese: un ottimo inizio di stagione in vista degli Europei di Tallinn e dei successivi Mondiali juniores di Sofia, a metà giugno.

FINAL SIX

Sabato 17 maggio a Torino andrà in scena la Final Six del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica di serie A1 Trofeo San Carlo - Veggy Good che assegnerà lo scudetto 2025, sotto l’attenta regia dell’Eurogymnica Torino.

Attese anche la Squadra Nazionale Senior delle Farfalle e l’ItalBaby delle Junior che regaleranno a tutto il pubblico del Pala Gianni Asti straordinarie esibizioni e uno spettacolo indimenticabile, per celebrare l’appuntamento più atteso del calendario nazionale.

Le sei migliori squadre che si preparano ad affrontare la Final Six di Torino alla conquista dello Scudetto sono l’ASU di Udine, la Motto Viareggio, l’Armonia d’Abruzzo Chieti, Ginnastica Fabriano, Milanese Forza e Coraggio e San Giorgio '79 Desio. Grande attesa per una delle stelle più luminose della ginnastica ritmica mondiale, Sofia Raffaeli, bronzo Olimpico a Parigi 2024, che scenderà in pedana con il team marchigiano.

I biglietti (20 euro ridotto e 25 euro intero) sono ancora disponibili per l’acquisto, scrivendo a biglietteria.eurogymnica@gmail.com. Il servizio di prevendita si conclude martedì 13 maggio, mentre sarà possibile acquistare i biglietti restanti direttamente presso il pala Gianni Asti due ore prima dell'inizio.

Per info: Sito Eurogymnica oppure 3357852509.