Cuneo ci mette tutto ma non basta. Brescia in Finale di Coppa Italia

Si conclude la corsa alla Coppa Italia per i biancoblù, consapevoli di aver messo in campo tutte le forze possibili e a disposizione. Purtroppo non sono bastate, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo non è riuscita a replicare le prestazioni passate. Tuttavia la stagione non è finita, c’è ancora la Supercoppa per cui lottare e soprattutto da ospitare. Sì perché, Sabato 17 maggio sarà proprio il palazzetto di Cuneo il campo da gioco della Supercoppa di A2, che vedrà i cuneesi affrontare chi tra Prata di Pordenone e Brescia vincerà la Coppa Italia.

Verrà aperta la prevendita online su Liveticket non appena sarà noto l’orario di gioco, che sarà serale (dopo le ore 20).