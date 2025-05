Una stagione fatta di crescita e un traguardo più che meritato: l’Under12 impegnata nel campionato 4x4 ha conquistato il titolo territoriale! Le final six si sono tenute domenica 4 maggio a Novara e le Igorine, guidate da Alessia Callegari, hanno vinto tutte e quattro le partite: 2-1 contro San Giacomo e 3-0 contro Alessandria nelle qualificazioni del mattino, poi un bel 2-0 in semifinale contro Vercelli e in finalissima 2-0 di nuovo contro San Giacomo.

Un percorso netto quelle delle giovanissime Igorine, che si sono presentate all’appuntamento finale della stagione con 17 vittorie su 17 partite di campionato disputate.

L’allenatrice: «Siamo cresciute tanto; nella final six abbiamo espresso un buon gioco vincendo la finale contro una squadra che difendeva tantissimo; non abbiamo mai perso lucidità e abbiamo continuato a giocare con grinta e concentrazione».

Non è però tempo di vacanze per le atlete: domenica 25 maggio c’è ancora un appuntamento importante cui qualificarsi, la final four U12 6x6, sempre a Novara.