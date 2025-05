Mts Tecnicaer Santena vince in trasferta contro la Don Colleoni

Risultato più che positivo per le tigri santenesi che tornano da Trescore Balneario con in tasca tre punti fondamentali per l'accesso ai play off. Una trasferta che poteva rivelarsi insidiosa per la formazione torinese dal momento che le bergamasche fra le mura di casa sono riuscite a strappare diversi punti alle varie squadre che si sono succedute durante il campionato. Destefanis e compagne però, consapevoli della posta in gioco, non si sono fatte intimorire dal tifo incessante e hanno tenuto testa con grinta ad un avversario che si è rivelato ostico, soprattutto nel secondo set, quando è riuscito a riportare il match in parità.

Ora la classifica vede la Tecnicaer al secondo posto, con un punto di vantaggio su Volano - prossima avversaria - e Volpiano, che si sono affrontate proprio in questa giornata con il risultato finale che ha sorriso alle volpianesi e ha rimescolato l'ordine del terzetto in lotta per i playoff.

Ora la gara. Nel primo set coach Zanelli, schiera Granieri in palleggio, Cabassa opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Riva e Malinov in banda e Formaggio Libero. Dopo un iniziale punto a punto è la formazione torinese a schiacciare sull'acceleratore e a scavare subito un rassicurante vantaggio, che mantiene fino alla fine. Un ace di Riva chiude il primo parziale per 25-19.

Nel secondo set è la formazione di casa a dettare l'andamento del match partendo subito bene e portandosi in vantaggio di due punti sulla formazione santenese, che fatica ad essere incisiva come nel primo parziale. Il Don Colleoni fa un buon lavoro in difesa e a muro mettendo spesso in difficoltà le attaccanti santenesi: doppio time out di coach Zanelli, che prima prova a sistemare le cose dal punto di vista tattico e poi quello caratteriale. La reazione arriva sul 13-17 quando il doppio cambio Venco-Nardoianni al posto di Cabassa-Granieri riduce il gap. Ma è un fuoco di paglia: le lombarde accelerano nuovamente e, approfittando di qualche incertezza di troppo di Destefanis e compagne, siglano l-1.

Nel terzo set ecco la ripartenza della Tecnicaer: un primo equilibrio iniziale di set viene spazzato via quando gli attacchi di Ruggiero e Malinov portano le piemontesi a +5. Un ace di Riva e un errore delle padrone di casa chiudono il set 25-20.

L'equilibrio e l'incertezza tornano a regnare nel quarto parziale. Le due formazioni giocano ad inseguirsi e raggiungersi fino al 14 pari: l'ingresso di Tesanovic per dare maggior sicurezza in seconda linea e tre attacchi di Cabassa permettono di scavare un solco importante per l'inerzia del match. Alla fine è 25-20 per la Tecnicaer Santena, che chiude così la partita sul 3-1.

Ora manca solo più una gara al termine della regular season, un match da dentro o fuori in chiave playoff: la Tecnicaer affronterà infatti sabato prossimo, al PalaSer di Santena, la formazione di Volano, che insegue in terza posizione. Appuntamento alle ore 16.00.

Pallavolo Don Colleoni, BG vs MTS Tecnicaer Santena 1-3

Parziali (19/25 25/17 20/25 20/25)

Mts Tecnicaer Santena: Cabassa 16, Tonelli 1, Granieri 3, Vione, Malinov 9, Venco, Nardoianni, Ruggiero 15, Riva 14, Lazzarin, Destefanis (K) 10, Tesanovic 1

Liberi: Formaggio, Ponassi

Allenatori: Zanelli, Demichelis