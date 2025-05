Club76: i risultati del weekend    

In Serie B1 MTS Tecnicaer Santena ha vinto 1-3 contro Pal Don Colleoni BG. In Serie B2 L'Alba Volley ha ceduto 1-3 contro Ascot Moncalieri. In Serie B2 Chieri ha vinto 3-1 contro Viscontini Tea Group Milano. Chieri ormai salvo in classifica batte meritatamente Milano, formazione che era a pari punti prima della gara. Le biancoblù sono state sempre in controllo, tranne nel secondo set, perso per un calo di concentrazione che ha consentito a Milano di vincere il periodo. Nel primo, terzo e quarto set le ragazze di coach Moglio sono sempre state superiori, sfoderando un bel gioco in tutte le fasi dei periodi. Da segnalare la solida prova in seconda linea di Fanfani e le ottime prestazioni di Musaj, Occelli e De Riggi. Prossima gara sabato 10 maggio alle 20,30 contro CUS Torino al Palazzetto dello Sport di Alpignano.

La Serie C con il Club76 Playasti ha ceduto 3-0 contro Unionvolley Pinerolo.

In U16 Final Four Regionale il Club76 Playasti ha vinto 3-0 la semifinale contro Unionvolley Pinerolo 2009 e vola in finale contro InVolley, conquistandosi anche l'accesso alle finali nazionali di Agropoli del 20/25 maggio.

In I Divisione il Club76 Playasti 2010 inciampa 0-3 contro New Volley Asti.

Il Club76 Fenera Chieri Gold in Under 13 Girone C Regionale ha vinto 0-3 contro Pianeta Volley MTV verde. Vittoria schiacciante in casa di MTV nella seconda giornata del girone C Regionale. Un 3-0 che porta le “clubbine” sole in testa al girone e permette loro di accedere alla Final Four Regionale di Under 13. Tra due settimane ultima partita del girone contro Igor Novara.

ALTRI RISULTATI

Sabato 4 maggio

•CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-39: Fenera Chieri 76 Jr vs Ve.La Venaria 1-3

Domenica 5 maggio

•Under 13 F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs 2mila8volley Domodossola 3-0

•CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 24-30: Turin Tech Chisola Volley vs Club76 GS Pino Gold 1-3