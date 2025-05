BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Tra le gare dei Leopardi nei giorni scorsi, spicca la vittoria dell'Under 19 Gold con Novara, nel ritorno dei quarti di Semifinale per il Titolo. BEA ribalta il risultato della partita d'andata e, grazie alla differenza punti a proprio favore, ottiene la storica qualificazione all'Interzona. Vince poi l'Under 15 Uisp, impegnata in trasferta con 5 Pari Torino.

L'Under 13 Femminile cede ad Acaja e chiude il girone Coppa al quarto posto. L'Under 14 Regionale cede con Trecate e Biella nelle prime due giornate della Seconda Fase Top. L'Under 17 Regionale migliora il risultato della gara d'andata, ma cede nella sfida di ritorno con Mens Sana Asti. L'Under 17 Uisp cede con Auxilium.