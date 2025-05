S.G. Concordia, 2ª Prova Campionato Regionale Individuale Silver LE

Ancora un oro per la giovane ginnasta della S.G. CONCORDIA Lidia Amicone, che domenica è scesa sulla pedana del Palalanghe di Alba, nella 2ª Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LE.

Il Programma LE costituisce il livello più alto, dal punto di vista delle richieste tecniche, del Campionato Silver. Ogni ginnasta presenta due esercizi, il cui punteggio si somma per formare la classifica assoluta. Gli esercizi sono ricchi di difficoltà e di rischi, e in pedana il confronto avviene tra ginnaste preparate ed esperte.