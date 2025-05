Novipiù Monferrato Basket: a Faenza per giocarsi l'ultimo posto Playoff

Sarà un Mercoledì sera incandescente quello che andrà in scena domani al PalaCattani di Faenza. Secondo turno del Play-In di Serie B Nazionale Old Wild West e ultimo posto disponibile sul tabellone Playoff . Chi vince sarà accoppiata a Roseto. Palla a due alle ore 20.30 . Blacks Faenza o Novipiù Monferrato Basket .

Terzo confronto stagionale tra le due squadre, il secondo a due settimane di distanza. La gara di andata di regular season finì a favore della squadra di Luigi Garelli, mentre il ritorno disputato nell'inedita palestra di Tortona, finì con una netta affermazione dei ragazzi di coach Fabio Corbani che per un soffio non sono riusciti a ribaltare la differenza canestri. Faenza ha fatto vedere come la coppia Poggi-Poletti con Ammannato dalla panchina possa essere ostica da affrontare sotto canestro, con fisico ed esperienza da vendere. Reparto falcidiato invece nel roster rossoblù, da ultimo il forfait di capitan Martinoni che nelle prime battute della partita contro Lumezzane ha avvertito un problema muscolare che lo terrà fermo per almeno 3-4 settimane. Marcucci e Dia saranno gli unici lunghi di ruolo disponibili, a dare manforte il giovanissimo Bertaina. Sugli esterni Faenza può contrare sulla freschezza di Fragonara e Calbini e l'esperienza dell'argentino Cavallero. Dalla panchina capitan Vico e Magagnoli. La Novipiù ha ormai consolidato l'assetto con Guerra in regia e Vecerina in guardia, l'americano Dalton Pepper come ala piccola. Saranno fondamentali dalla panchina le folate di Stazzonelli e i minuti dei giovani Basta e Ravioli.

Sarà una partita tutt'altro che semplice per la Novipiù, che senza questi infortuni pesantissimi ha dimostrato in stagione di poter dire la sua contro tutte le squadre e nelle difficoltà di sapersi compattare e trovare nuove risorse e nuove soluzioni. Saranno in ogni caso 40 minuti dove i ragazzi che andranno in campo daranno il tutto per tutto per cercare un'impresa che sembra quasi una mission impossible.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.