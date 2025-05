Novipiù Campus Piemonte in finale regionale U19 Gold!

Il giovane gruppo di Novipiù Campus vince la semifinale contro Tam Tam Torino, disputata nella prestigiosa del Pala Ferraris di Casale, e strappa il pass per la finalissima di oggi!

La gara è dura, fisica, è ad altissima tensione sin dall’avvio. Inizia un testa a testa che vede Campus sorpassare in chiusura di primo periodo: 22-19. Nella seconda frazione le polveri sono più che bagnate di qua e di là, ma Campus è brava con pazienza ad attaccare il canestro e subire falli preziosi. Dalla linea dei tiri liberi i ragazzi dei coach Schinca e Biglia trovano ossigeno e riescono a portarsi in doppia cifra di vantaggio all’intervallo (32-22).