Cuneo Volley: sabato 17 maggio si gioca la Del Monte® Supercoppa Serie A2

Si alza il sipario sulla biglietteria della Del Monte® Supercoppa Serie A2 , con l’appuntamento fissato per le 20.30 di sabato 17 maggio quando MA Acqua S.Bernardo Cuneo , formazione ospitante in virtù della promozione in SuperLega Credem Banca, sfiderà una fra Tinet Prata di Pordenone e Gruppo Consoli Sferc Brescia , formazioni finaliste della Del Monte® Coppa Italia A2 che si giocherà sabato 10 maggio .

Al termine della gara e della premiazione, compreso nel biglietto della Supercoppa, si potrà partecipare alla “Festa promozione” e a breve verrà lanciata la prenotazione della t-shirt commemorativa in edizione limitata da indossare proprio quella sera. Inoltre, verranno annunciate alcune belle anticipazioni riguardo la prossima stagione: non si può mancare!

I biglietti della Supercoppa saranno acquistabili al botteghino del palazzetto di Cuneo giovedì 8 maggio dalle 17.30 alle 19.30, martedì 13 maggio dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 17 maggio, giorno della gara, dalle 19.00 salvo esaurimento in prevendita. I titoli d’ingresso saranno inoltre acquistabili nei punti vendita di Energia Pulita a Cuneo (in Corso Nizza 29) e Il Podio Sport, di Madonna dell’Olmo (via Valle Po 99), oltre che in tutti i punti vendita del circuito di LiveTicket.

Biglietteria Del Monte® Supercoppa Serie A2 www.liveticket.it/cuneovolley

Per qualsiasi altra informazione sulla biglietteria, è possibile contattare l’indirizzo mail biglietteria@cuneovolley.it.

Di seguito vengono riportati i prezzi:

Tribuna Verde (numerata)

Biglietto intero 16 €

Biglietto ridotto (3-10 anni) 3 €

Tribuna Rossa (non numerata)

Biglietto intero 11 €

Biglietto ridotto (3-10 anni) 3 €

Ingresso gratuito per bambini sotto i 3 anni (senza obbligo di biglietto e senza posto a sedere) e per persone con disabilità con accompagnatore, fino ad esaurimento posti disponibili previa richiesta a biglietteria@cuneovolley.it.