Oleggio Junior Basket: la DR1 fuori dai playoff, ma la salvezza è assicurata

Salvezza! La Divisione Regionale 1 targata Oleggio Junior Basket dopo 34 partite si è assicurata la categoria, conquistata sul campo due anni fa, per un'altra stagione. La formazione, guidata da coach Luca Campari, ha chiuso la stagione regolare con 38 punti, nono posto e salvezza diretta appunto. Un pizzico di rammarico perché i playoff distavano soltanto due punti (ottava Cigliano a 40 punti, che però aveva entrambi gli scontri a favore).

Un risultato importante dal momento che, come ormai da qualche anno e questo un pizzico ancora di più, la squadra è stata formata da senior la cui esperienza è stata più che preziosa, ma anche da tanti giovani, alcuni del vivaio giovanile biancorosso, altri del territorio. L'inizio con l'acceleratore premuto è stato importantissimo per tutto il cammino.

Le parole di coach Luca Campari: «Stagione a mio avviso sorprendente per alcuni tratti e anche con un pizzico di rammarico, dato che i ragazzi meritavano i playoff dato il percorso fatto, ma il merito va anche a Cigliano che si è rafforzata e ha chiuso davanti a noi, - dice il coach - a inizio anno eravamo considerati la squadra materasso, avevamo tutti gli sfavori del pronostico. Dato il mix di atleti dovevamo noi stessi capire quanto saremmo stati competitivi: abbiamo iniziato alla grande blindando anche il secondo posto per più giornate. Poi il calendario si è fatto ostico soprattutto al ritorno, ma con vittorie clamorose contro avversarie corazzate siamo arrivati al nostro obiettivo».

Una soddisfazione generale: «Tranne Rivarolo e Borgo Ticino, almeno una volta abbiamo vinto contro tutti; i giovani sono cresciuti, alcuni sono diventati giocatori di categoria, c'è chi in campo ha mostrato tanto grazie al lavoro con Ale Mattea e agli allenamenti da DR1. Sono contento con la fiducia che quanto di bello fatto sia la base per fare qualcosa di ancora più bello in futuro».