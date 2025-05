Un giallo intenso , acceso, come il sole che campeggia sulla bandiera argentina, paese gemellato con la granfondo: è la tonalità scelta per la maglia ufficiale della 36ª edizione della Granfondo La Fausto Coppi Generali , svelata in anteprima oggi, durante la presentazione dell’evento che si è svolta nell’ex chiesa di San Francesco a Cuneo.

La manifestazione ciclistica ogni anno riesce ad unire mondi e valori diversi: sport, territorio, prevenzione, sociale e ambiente. L’ha sottolineato Emma Mana, vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road che organizza la granfondo, nel saluto di benvenuto, parlando della visione più ampia che ispira l’organizzazione: offrire una manifestazione che va oltre l’evento sportivo, un veicolo di promozione per Cuneo, la provincia e le montagne.

A condurre il pubblico nel cuore del programma del weekend ciclistico del 27, 28 e 29 giugno, è stato Davide Lauro, presidente dell’ASD Fausto Coppi on the road coadiuvato da Claudia Vianino, responsabile dell’ufficio stampa della granfondo.

Argentina Paese ospite della Granfondo

La serata di presentazione ha visto il coinvolgimento di amministratori, partner storici e new entry fra le collaborazioni, come il nuovo title sponsor Generali, per tramite dell’Agenzia di Cuneo corso Gramsci.

La Fausto Coppi Generali 2025 propone il gemellaggio ciclistico con l’Argentina, Paese ospite di questa edizione. Dalla nazione sudamericana è arrivato il saluto di José Francisco Minetto, presidente del comitato organizzatore della Granfondo Italianissima. Quest'ultima, grazie anche al supporto de La Fausto Coppi Generali, ha ricevuto il riconoscimento di “interesse nazionale” da parte del Senato argentino.

Life Cycle Assessement

Grazie al sostegno di Camera di Commercio Cuneo e società EVISO di Saluzzo, alcuni laureandi del Politecnico di Torino hanno ricevuto una borsa di studio per analizzare l’impatto economico, ambientale e sociale che La Fausto Coppi Generali ha sul territorio. Coordinato dall’ing. Chiara Gastaldi, professoressa associata della facoltà di Meccanica del Politecnico, lo studio ha rivelato un primo risultato: nel 2024 la granfondo ha avuto un impatto economico complessivo di 1.827.000 euro includendo gli effetti indiretti ed indotti.

Il programma

Giovedì 26 giugno - Alle 18,30 si parte con la pedalata gravel - Coppi de Tierra in onore dell’Argentina - nel parco fluviale fra Cuneo e Borgo San Dalmazzo, organizzata con il supporto delle aziende Karhu e della comunità ciclistica N.e.r.

Venerdì 27 giugno - Dalle 16 alle 20, ritiro pacco gara nel villaggio in piazza Galimberti. Si proseguirà sabato (ore 10–19) e domenica (ore 5,45-6,30).

Alle 18,30, in partnership con l’azienda dolciaria Balocco, terza edizione della TEOBIKE, l’evento ludico-educativo in piazza Galimberti per i bambini (6-12 anni), dedicato a Lorenzo Tealdi, promotore di tante manifestazioni sportive e ambasciatore del ciclismo a Cuneo. Durante la serata di presentazione è stata anche svelata la maglia 2025 della TEOBIKE insieme a Marco Costamagna, quarta generazione della famiglia Balocco e finance controller dell’azienda.

Nella serata di venerdì ci sarà Run The Night – Karhu x CDF, prima mezza maratona di Cuneo. Come per La Fausto Coppi Generali, con il progetto Salviamo le strade di montagna, anche per Run The Night l’obiettivo è raccogliere fondi per scopi benefici. Per ogni iscrizione, 10 euro andranno a favore dell’associazione no profit C'è da Fare ETS fondata dall’attore Paolo Kessisoglu, che si occupa di sostenere giovani in situazioni di disagio sociale, e che sarà presente all’evento.

Venerdì e sabato serate gastronomiche con specialità del territorio, grazie al Consorzio Birre di Origine Piemontese e a I Piaceri di Carrù che porteranno in piazza Galimberti il bollito del bue grasso.

Per tutta la durata dell’evento è prevista al Villaggio la presenza di un ampio stand dedicato al Cuneo Bike Festival organizzato dall’Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo e che avrà luogo dal 18 al 22 settembre 2025. In questo spazio si alterneranno personaggi e nomi di spicco con presentazioni e letture a tema ciclistico. È anche prevista la presenza di un tappeto 6x6m dove i più piccini potranno giocare apprendendo le basi dell’educazione stradale.

Sabato 28 giugno - Alle 10 Bimbinsella in collaborazione con Michelin, Polizia Stradale e Gs Passatore: attività di gioco-ciclismo per i bimbi e alle 18,30 con partenza da via Roma, tradizionale Sfilata delle nazioni (arrivo in piazza Galimberti con l’accensione del braciere olimpico).

Nel weekend il villaggio di piazza Galimberti ospiterà il Campus Salute & Benessere. Grazie al Rotary Club Cuneo 1925, saranno proposti check-up medici gratuiti (su prenotazione via DoctorApp). Inoltre, in collaborazione con nutrizionisti e preparatori atletici, La Fausto Coppi Generali offrirà anche sessioni di consulenza per migliorare le performance sportive e una corretta alimentazione, in un’ottica di educazione al benessere fisico e mentale.

In collaborazione con Confindustria Cuneo, Scuola Edile Cuneo e San Paolo Cooperativa Sociale seconda edizione di Bike Cure, il parking inclusivo de La Fausto Coppi Generali a disposizione dei partecipanti della granfondo. L’anno scorso nell’area attrezzata sono state accolte oltre 700 biciclette.

Nel villaggio, oltre a stand di grandi marchi del mondo del ciclismo e outdoor e non solo, sarà presente anche il Museo del Ghisallo a cui La Fausto Coppi Generali ha donato la maglia ufficiale della sua prima edizione. Sarà esposta la bicicletta con cui Fausto Coppi, nel 1942, conquistò il record dell’ora. Gli organizzatori del museo proporranno un Concorso di Eleganza, con figuranti in abiti e bici d’epoca.

Anche nel 2025 lo staff dei volontari avrà fra i protagonisti ragazzi speciali della cooperativa sociale La Cascina di Cuneo.

Un nuovo percorso con l’introduzione del Colle di Sampeyre

Il prossimo 29 giugno gli oltre 2500 atleti della granfondo in partenza domenica alle 7 da piazza Galimberti potranno scegliere tra tre diversi tracciati: la Granfondo di 172 km e 4.330 metri di dislivello, la Mediofondo di 111 km e 2.500 metri di dislivello, e il tracciato non competitivo Fauniera Classic (100 km e dislivello 2.180 metri). Protagonisti dei percorsi il Colle di Sampeyre (2284 m), spettacolare aggiunta di questa edizione, il Colle d’Esischie (2370 m) e il Colle Fauniera (2481 m).

Nella serata odierna di presentazione, a fare da madrina per i tracciati è stata la pluricampionessa di sci di fondo Stefania Belmondo che parteciperà anche alla granfondo. Durante il suo intervento Stefania ha annunciato che ITA Airways celebrerà il suo eccezionale palmares sportivo dedicandole uno degli aerei della flotta.

La maglia ufficiale della 36ª edizione

A chiudere l’anteprima della 36ª La Fausto Coppi Generali è stata la presentazione della maglia ufficiale 2025. Realizzata dall’azienda francese Ekoï, che ritorna partner dell’evento dopo l’edizione 2015, la maglia deve essere obbligatoriamente indossata durante la gara.

Vero simbolo dell’evento, è per ogni ciclista il ricordo di una maratona che richiede fatica e passione e cuore. Il colore scelto è il giallo, caldo e brillante, in omaggio al sole che campeggia al centro della bandiera dell’Argentina.

A oggi sono già oltre 1700 gli iscritti, da 30 nazioni tra cui le new entry Taiwan, Malesia, Macedonia del Nord, Kirghizistan.

Per maggiori informazioni su iscrizioni@faustocoppi.net o faustocoppi