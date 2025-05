CUS Torino: “Una Mole di Rugby” torna all’Albonico per la sesta edizione

Il CUS Torino si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: sabato 10 e domenica 11 maggio tornerà all’impianto Angelo Albonico “Una Mole di Rugby”, l’evento simbolo della sezione rugbistica del centro universitario torinese, giunto alla sua sesta edizione.

Un weekend unico, all’insegna della passione per la palla ovale, che coinvolgerà rugbisti dai 4 agli 80 anni, in un mix di sport, amicizia e divertimento. Organizzata dal CUS Torino in collaborazione con la squadra Old dei papà, i Rinoceronti Rugby, questo evento non rappresenta solo un’occasione di gioco, ma un momento per celebrare i valori profondi del rugby: rispetto, condivisione, inclusione e comunità.