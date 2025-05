Dodecarun, domenica la StrAlessandria

«La StraAlessandria , a differenza di altre gare simili, è nata come una festa popolare, senza classifica. Solo in seguito si è aggiunta la prova competitiva, riconosciuta dalla Fidal. Quest’anno, alla 29esima edizione la novità : l’ adesione al circuito Dodecarun . Confidiamo che la cosa possa aiutarci ad aumentare il lotto dei partecipanti, senza snaturare il senso della nostra manifestazione, nata per raccogliere fondi da destinare a determinati progetti benefici». Francesco Romeo, presidente dell’Atletica Alessandria, presenta così la quarta tappa di Dodecarun , la più breve tra quelle finora disputate con i suoi 5,4 chilometri , tutti su strada pianeggiante.

La gara partirà alle ore 10 di domenica 11 maggio dal Parco Carrà di Alessandria. Subito dopo il via degli agonisti scatterà il lungo serpentone dei non competitivi: runner e camminatori di ogni età che contribuiranno, con i 10 euro dell’iscrizione, agli obiettivi del 2025: la costruzione di alcuni pozzi d’acqua in Guinea Equatoriale e il finanziamento di due borse di studio triennali per gli studenti alessandrini che si diplomeranno al termine di questo anno scolastico.

Docecarun è un circuito di venti gare (cross, strada e pista) articolato nelle province di Alessandria, Aosta, Asti e Torino. Per entrare in classifica sarà necessario iscriversi ad almeno 12 prove (di qui il nome “Dodecarun”). Il regolamento prevede, sia in campo maschile sia in campo femminile, una graduatoria assoluta e 10 graduatorie di categoria: da Junior/senior a M70. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6350 a 1100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche dopo tre tappe (Mandria International Cross, Corsa di Primavera al parco Pellerina di Torino e 21Reale di Venaria. La quinta tappa è in calendario venerdì 16 maggio a Trino Vercellese sui 5 km (omologati Fidal). Partenza alle 20.30

UOMINI. 1. Sovera (Atl. Saluzzo) 100 punti; 2. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 80; 3. Zanotti (Atl. Pinerolo) 68; 4. Chiocchi (Atl. Borgaretto ’75) 66; 5. Steri (Atl. Santhià) 64; 6. Ferrato (Atl. Saluzzo) e Rono (Kenya) 60; 8. Cafasso (Alpi Apuane), Kiplagat (Kenya) e Fornero (Sportification) 58; 11. Letaya (Kenya) 56; 12. Daniele (Atl. Canavesana) e Alfieri (Casone Noceto) 54; 14. Ferrante (Podistica None), Giacomotti (Sport Proiect Vco) e Lupo (Torino Road Runners) 52. Junior/promesse/senior. 1. Celestre (Atl. Alesssandria) e Zocchi (Atl. Ascoli Piceno) 62; 3. Ferrato (Atl. Saluzzo), Kiplagat (Kenya) e Gronchi (Runcard) 60; SM35. 1. Sovera (Atl, Saluzzo) 120; 2. Ritiro (Atl. Venaria) 68; 3. Portigliatti (Borgaretto ’75) 66. SM40. 1. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 120; 2. Di Girolamo (Gspt ’75) 82; 3. Colavita (Amici di Marcello) e Nigro (Atl. Venturoli) 70. SM45. 1. Chiocchi (Borgaretto ’75) 118; 2. Ueda (Atl. Venaria) 110; 3. Romano (Runcard) 92. SM50. 1. Zanotti (Atl. Pinerolo) 162; 2. Zaia (Mezzaluna) 144; 3. Arezzi (Atl. Pinerolo) 96. SM55. 1. Agati (Battaglio Cus TO) 98; 2. De Simone (Gspt ’75) e Megna (Gspt ’75) 96. SM60. 1. Sardanapoli (Borgaretto ’75) 116; 2. Castaldo (Baserunning) 86; 3. Maccagnan (Dynamyk Fitness) 70. SM65. 1. Franco (Atl. Valpellice) 110; 2. Lasagno (Atl. Venaria) 106; 3. Ambrosino (Pod. Torino) 96. SM70. 1. Bianchini (Avis Torino) 70; 2. Chiappero (Atl. Venturoli) 68; 3. Mortara (Base Running) 64. SM75+. 1. D’Amico (Avis) 70; 2. Marino (Baudenasca) 66; 3. Chiappalone (Avis) 64.

DONNE. 1. Cafasso (Battaglio Cus TO) 120; 2. Capustin (Giannonerunning) 98; 3. Gioia (Giannonerunning) 80; 4. Cammaleri (Borgaretto ’75) 68; 5. Jebet (Kenya) 60; El Kannoussi (Atl. Saluzzo), Pistone (Base Running) e Shimket (Etiopia) 58; 9. Definis (Borgaretto ‘75), Marquet (Atl. Cogne), Neri (Equilibra Running) e Roatta (Bracco Atletica) 56; 13. Borello (Atl. Canavesana) e Panait (Giannonerunning) 54; 15. Rolle (Lib. Forno Sergio Benetti) e Theofilidou (Grecia) 52. Junior/Promesse/Senior. 1. Cafasso (Battaglio Cus TO) 120; 2. Shimket (Etiopia) 60; 3. El Kannoussi (Atl. Saluzzo), El Jebet (Kenya) e Sanso (Atl. Alba) 58. SF35. 1. Mates (Giannonerunning) 70; 2. Di Iorio (Runcard) 60; 3. Pirillo (Piossasco Trail Runners) e Brancato (Amici di Marcello) 58. SF40. 1. Panait (Giannonerunning), Rullo (Olimpiatletica) e Riva (Rubatà Group) 60. SF45. 1. Gioia (Giannonerunning) 122; 2. Capustin (Giannonerunning) 120; 3. Bonelli (Amici di Marcello) 94. SF50. 1. Giusto (Atl. Pinerolo) 110; 2. Della Corte (Amici di Marcello) 86; 3. De Martino (Atl. Venaria) 68. SF55. 1. Cammaleri (Borgaretto ‘75) 118; 2. Pistone (Base Running) 110; 3. Delfino (Sant’Orso), Palermo (Amici di Marcello) e Primo (Borgaretto ’75) 60. SF 60. 1. Definis (Borgaretto ‘75) 120; 2. Lana (Olimpiatletica) 70; 3. Falco (Atl. Valpellice), Peyrot (Giannonerunning) e Romano (Olimpiatletica) 58. SF65. 1. Caminiti (Borgaretto ’75) 66; 2. Giacco (Borgaretto ‘75), Cottino (Giannonerunning) e Petrosino (Pod. Torino) 60. SF70. 1. Simoni (Bergamo Stars) 60. SF75+. 1. Monasterolo (Borgaretto ‘75) 120; 2. Lambro (Avis) 70; 3. Stefani (Atl. Baudenasca) 68.

Regolamento completo e classifiche su dodecarun e irunning