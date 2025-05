Vince Faenza e termina la stagione della Novipiù

Niente da fare per la Novipiù Monferrato Basket, che perde il secondo turno Play-In in casa della Blacks Faenza 82-66 e termina qui la stagione sportiva. Le assenze di capitan Martinoni e degli altri infortunati, come prevedibile, hanno inciso sull'andamento del match, con le rotazioni ridotte al minimo Guerra e compagni hanno retto per i primi due quarti, poi il primo strappo dei padroni di casa. Sussulto dei rossoblù nella terza frazione che riducono il gap, ma poi Faenza scappa e non si fa più riprendere. Per i padroni di casa fondamentali le 6 triple di Fragonara che chiude a 24 punti complessivi, per Monferrato il miglior marcatore è Umberto Stazzonelli con 25 punti a referto.

Coach Fabio Corbani manda in campo il quintetto con Guerra, Vecerina, Pepper, Marcucci e Dia, che giocheranno tutti più di 30 minuti. Dalla panchina Stazzonelli e i giovani Basta, Bertaina e Ravioli.

Il match è iniziato con un ritmo intenso, con entrambe le squadre che hanno trovato il canestro con buona regolarità. Faenza è pericolosa grazie all'ottimo Alberto Fragonara che dimostra subito di essere in serata. Monferrato risponde con Pepper e Dia; è proprio il centro maliano a disputare una delle sue migliori partite stagionali chiudendo con 8 punti e 10 rimbalzi complessivi.

Le squadre rimangono agganciate e il primo parziale si chiude sul 25-21 per i padroni di casa. Nel secondo periodo, Faenza aumenta il ritmo, Ammannato e Vico dalla panchina danno nuova linfa e i padroni di casa aumentano ulteriormente il livello difensivo, limitando Monferrato a tiri contestati e forzando alcune palle perse. In attacco, il duo Fragonara-Calbini ha continuato a essere incisivo. Per i rossoblù continua ad essere Stazzonelli la principale arma offensiva, che si esibisce in tutto il suo repertorio sia in penetrazione che dall'arco. Faenza trova un primo vero break sul finale di quarto andando negli spogliatoi all'intervallo lungo in vantaggio 45-36.

Al rientro in campo squillo Novipiù con le triple di Guerra e Vecerina che riportano per un attimo in carreggiata i monferrini, ma Faenza riesce a consolidare il proprio dominio grazie a un parziale iniziale di 12-4 che ha ampliato il distacco. Fondamentale la prova dell'argentino Cavallero che mette a referto 20 punti. I Blacks amministrano bene il vantaggio gestendo i possessi portandosi sul +20 nell'ultimo parziale. Dalton Pepper e l'inesauribile Stazzonelli non mollano e mettono a segno gli ultimi punti per Monferrato, ma ormai il risultato è acquisito e la stagione della Novipiù finisce sulla sirena.

Le parole di coach Fabio Corbani al termine della gara: «Nelle ultime settimane siamo stati costretti a stravolgere il nostro modo di giocare a causa delle assenze. Ma ci abbiamo creduto perchè questo gruppo non si è mai risparmiato: in nessuna partita e in nessun allenamento. Anche nelle difficoltà questo gruppo ci ha sempre creduto, così come oggi. Credo la fotografia sia il primo quarto e il secondo, in cui abbiamo avuto il primo piccolo crollo a due minuti dalla fine. I ragazzi si sono adattati rapidamente e hanno messo in campo quello che volevamo, quella che ci è mancata è stata sicuramente l'energia sufficiente per giocare una pallacanestro così diversa ed estremamente aggressiva su entrambi i lati del campo. Nel terzo quarto abbiamo avuto ancora la forza mentale di riavvicinarci, ma poi ogni minuto che passava le energie erano sempre minori. Alla fine quello che ho detto alla squadra è che non si sono risparmiati neanche oggi ed hanno provato a combattere su ogni pallone, ma era evidente che ci mancasse qualcosa. Sapevamo di dover giocare una partita così, ma credo anche che abbiamo dimostrato a tutti di averci provato in tutti i modi.»

Blacks Faenza - Novipiù Monferrato Basket 82-66

Parziali (25-21, 20-15, 23-18, 14-12)

Blacks Faenza: Alberto Fragonara 24 (2/4, 6/11), Tomas Cavallero 20 (4/6, 2/6), Lorenzo Calbini 17 (6/12, 0/5), Giovanni Poggi 11 (4/6, 0/0), Mitchell Poletti 3 (1/4, 0/1), Francesco Magagnoli 3 (0/1, 1/1), Marco Ammannato 2 (1/2, 0/0), Sebastian Vico 1 (0/2, 0/4), David Sirri 1 (0/1, 0/0), Lorenzo Garavini 0 (0/0, 0/0), Nicolò Dellachiesa 0 (0/0, 0/0), Valerio Tartaglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 22 - Rimbalzi: 43 5 + 38 (Giovanni Poggi 10) - Assist: 24 (Giovanni Poggi 8)

Novipiù Monferrato Basket: Umberto Stazzonelli 25 (7/9, 2/6), Dalton Pepper 9 (1/5, 1/9), Simone Vecerina 8 (1/9, 2/10), Mamoudou Dia 8 (4/4, 0/1), Francesco Guerra 8 (1/4, 2/6), Francesco Marcucci 6 (2/4, 0/5), Luca Ravioli 2 (1/1, 0/0), Pietro Basta 0 (0/1, 0/1), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/1), Marco Rupil 0 (0/0, 0/0), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0), Leonardo Vurchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Mamoudou Dia 10) - Assist: 20 (Dalton Pepper 5)