Bea Chieri, Campioni Regionali! L'U19 Gold scrive la storia a Casale Monferrato

Continua la corsa del gruppo Under 19 Gold BEA , che scrive una nuova pagina della pallacanestro chierese: i Leopardi di coach Musto tornano dalla Final Four di Casale Monferrato con il Titolo di Campioni Regionali! Dopo aver strappato il ticket per l’Interzona la scorsa settimana, al PalaFerraris gli arancio-neri hanno inanellato due successi convincenti, prima in semifinale con Pallacanestro Saluzzo (5 maggio 2025) poi nella finalissima con Novipiù Campus Piemonte (6 maggio 2025), che sono valsi il massimo titolo giovanile regionale.

LE GARE

Nella semifinale con la Pallacanestro Saluzzo, i Leopardi sono bravi ad approcciare la partita nel migliore dei modi, riuscendo a essere cinici e concreti in attacco e attenti in difesa. BEA è sul +15 già alla prima sirena, allungando ad ogni giro di lancetta. I giallo-blu tentano di rientrare in partita nella ripresa alzando l’intensità, ma i chieresi non vanno in affanno e gestiscono la reazione avversaria guidati dalla presenza di Okoro vicino a canestro e dalle triple di Bechis e Viggiano. Saluzzo deve alzare bandiera bianca e per BEA c’è l’accesso alla finalissima.

Finale che è senza esclusione di colpi, nel duello con Novipiù Campus Piemonte. Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. BEA parte di nuovo forte con la fisicità di Okoro nel pitturato e l’energia di Viggiano e Moris, ma Campus risponde in fretta con una pioggia di triple. +1 Chieri alla pausa lunga.

Nella ripresa, BEA sembra avere qualcosa in più. I tiri dalla lunga di Viggiano e Moris e la bimane di un incontenibile Okoro lanciano i Leopardi sul +9, con Novipiù che rimane avvinghiata alla partita con i tiri liberi. Ancora capitan Viggiano da distanza siderale per chiudere il periodo sul 55-64. Ultima decina che vede la squadra chierese salire in cattedra dal punto di vista difensivo, concedendo soltanto 6 punti ai biancoblù. Okoro fa la voce grossa vicino a canestro, Moris è mortifero da lontano, Musto spezza la difesa albese e i Leopardi scappano e non si guardano più indietro: 61-86 BEA che può alzare il Titolo di Campione Regionale Under 19 Gold!

IL COMMENTO

«Tre settimane fa eravamo fuori da tutto ed oggi siamo a festeggiare questo titolo – commenta coach Ciro Musto – Con Saluzzo siamo stati bravi a sfruttare la nostra fisicità e a cercare il più possibile di non farli organizzare in difesa. Con Campus, nonostante i precedenti in stagione regolare, è stato un rebus. Siamo stati bravi a non disunirci ed avere la pazienza di ricercare il miglior tiro possibile contro la loro zona. Credo che abbiamo fatto una buona gara tutti, dal primo all’ultimo: c’è chi ha fatto canestro ma soprattutto chi ha distribuito assist, preso rimbalzi, difeso forte. Sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi, al di là della retorica per il risultato raggiunto. Complimenti a tutti!».

I PROSSIMI IMPEGNI

I festeggiamenti però possono aspettare: la stagione di capitan Viggiano e compagni continua, con l’Interzona in programma dal 30 Maggio al 1 Giugno in sede ancora da definire. Grazie al piazzamento regionale i chieresi partiranno dalla semifinale, con solo la vincente del concentramento che accederà alle Finali Nazionali di categoria.

PALL. ABA SALUZZO-BEA CHIERI 52-76

Parziali (13-28; 23-45; 38-57)

SALUZZO: Ruffinatto 15, Bulai, Lamberti 3, Balima 3, Cane, Francione 9, Ghione 8, Perlo M. 4, Perlo G. 7, Ariaudo, Fino 3. All. Rabbia, Ass. Perlo, Danna.

CHIERI: Ahia 1, Moris 6, Viggiano 12, Musto 7, Bechis 11, Pagano 7, Minetti 3, Nsir 3, Okoro 19, Mout 9, Dioum, Kamami. All. Musto, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

CAMPUS PIEMONTE-BEA CHIERI 61-86

Parziali (16-18; 38-39; 55-64)

CAMPUS: Triviero 4, Battaglio, Giordano, Toppino 15, Orrù 3, Foglia 11, Piano, Ferracaku, Uko 9, De Carolis 11, Morando 3. All. Schinca, Ass. Biglia, Acc. Moschini

CHIERI: Ahia 1, Moris 20, Viggiano 16, Musto 6, Bechis, Pagano 6, Minetti, Nsir 9, Okoro 28, Mout, Dioum, Kamami. All. Musto, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis