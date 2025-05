La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta il Camogli per l’ultima giornata di campionato

Ultimo atto della regular season per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che questo sabato scenderà in vasca al Palazzo del Nuoto di Torino contro il Camogli. I ragazzi di Simone Aversa si sono già qualificati ai play-off come secondi in classifica da ormai due giornate e sono certi di giocare le semifinali della fase finale del campionato di serie A2 contro la Lazio Nuoto. I gialloblù all’andata hanno pareggiato 14-14 contro i liguri, sesti in classifica e vorranno trovare la vittoria davanti i propri tifosi per continuare la striscia di vittorie e per arrivare ai play-off con il morale alto.