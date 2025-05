Iniziano i playoff: per gli Squali c'è Quarrata al primo turno

Si azzera tutto e si riparte. Dopo una settimana di pausa dal campionato di serie B, che ha visto gli Squali Olimpia Milano conquistare di nuovo con grande merito il titolo di campioni d'Italia Under 19, è tempo di dare il via ai playoff.

Quarti di finale: avversaria dell'Oleggio Magic Basket è Consorzio Leonardo Quarrata. Una serie al meglio delle tre gare: gara 1 domani, sabato 10 maggio a Boffalora all'orario eccezionale delle 18.30, gara 2 a Quarrata mercoledì 14 maggio alle 21 ed eventuale gara 3 di nuovo in casa domenica 18 maggio alle 18.30 (anche nella eventuale serie semifinale e finale Oleggio avrà sempre il favore del campo avendo chiuso da capolista).

A lanciare la carica è il capo allenatore Michele Catalani: «Siamo pronti per affrontare questa ultima fase del campionato. Il gruppo si è riunito mercoledì per prepararsi a questa gara. Ovviamente arriviamo da un periodo pieno di impegni ma saremo pronti ad affrontare con determinazione questa sfida».

Quarrata è stata la squadra che aveva fermato la cavalcata degli Squali facendo "sentire" il gioco toscano; nel mentre sono passati un girone intero, vittorie, tanto lavoro, un titolo nazionale: che squadre si affrontano ora in campo? «Quarrata ha giocato un’ultima fase di campionato clamorosa. Le 8 vittorie su 11 gare testimoniano lo stato di forma di una delle squadre più ricche di talento e fisicità di questo girone di B interregionale. L’ottava posizione in classifica non rispecchia ovviamente il valore del roster di coach Tonfoni, per questo dovremo essere pronti ad una gara durissima».

Sempre con il favore del campo e si parte sempre in casa: quanto conta? «Il nostro pubblico ci ha sempre aiutato e supportato in tutte le partite giocate finora. I playoff sono storia a sé e il margine di errore in queste gare è molto ridotto. Per tanti dei nostri ragazzi queste sono le prime gare playoff della loro vita e affrontarle assieme ai nostri tifosi sicuramente ci darà una spinta in più».