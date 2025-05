VTT di Lagnasco, al via domani il Torneo Giovanile Saluzzo Broker

In quest’ultimo settore Saluzzo Broker e VTT saliranno ancora una volta in cattedra da domani 10 maggio al 25 maggio prossimi, con il Trofeo “Saluzzo Broker”, una rassegna giovanile che parte dagli under 10 e arriva agli under 18 con tabelloni di singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Sono circa 200 gli iscritti: «Abbiamo deciso di dar vita a questo appuntamento – prosegue Andreis – perché coinvolge il futuro della nostra società. La “mission” di Saluzzo Broker è quella di contribuire a formare nei giovani e nei loro familiari la cultura assicurativa, che significa aver coscienza di quanto sia importante tutelarsi a monte soprattutto quando si parla di giovani atleti agonisti non ancora professionisti. Ritengo e riteniamo lo sport un autentico insegnamento di vita perché impone il controllo e il rispetto delle regole, così in genere dell’avversario. In un mondo del quale ogni giorno vediamo la deriva credo e crediamo sia basilare partire da queste fondamenta. Ovviamente la passione per il gesto sportivo ci accomuna e questo rende la nostra sinergia ancora più forte. Gli infortuni sono spesso dietro l’angolo e possono essere di varia natura, anche invalidanti. Ecco perché la presenza di un’assicurazione è qualcosa di imprescindibile. In materia bisogna aumentare la sensibilità che in Italia è ancora lacunosa. Essenziale assicurarsi proprio quando si è piccoli e si affronta il percorso di crescita, tecnico e personale. E’ un po’ come dar vita a un’azienda, che proprio nella sua fase di affermazione e poi del consolidamento deve pensare a una copertura assicurativa. Quasi scontato che le grandi realtà abbiano invece questo tipo di sensibilità e lo facciano».

«Saluzzo Broker è presente nel mondo dello sport e dei suoi protagonisti a 360°, dal tennis al volley, dal golf allo sci, fino ad arrivare al calcio. E ancora nel down-hill e negli sport di combattimento». Durante il Trofeo “Saluzzo Broker” non mancherà un momento di dialogo con le famiglie dei giocatori per sensibilizzare sul tema. Un rapido percorso a ritroso per ricordare la storia di successo di Saluzzo Broker: «Nasce nel 1994 con l’obiettivo di rappresentare il cliente nel comparto del mercato assicurativo studiandone nel dettaglio le esigenze e personalizzando il servizio. Opera con circa 40 Compagnie di Assicurazione e altrettante “grandi” agenzie assicurative sull’intero territorio nazionale. I clienti ideali di Saluzzo Broker – conclude Domenico Andreis – sono le PMI, gli artigiani, i commercianti, le aziende agricole e tutta la linea persone passando dall’auto alla polizza sanitaria». La parola d’ordine, proprio come si usa dire quando si parla di sanità, è prevenire pensando al proprio domani in modo fattivo e non improvvisato. «Solo un cittadino responsabile può migliore la nostra Società». Saluzzo Broker anche in questo, come la VTT di Lagnasco, appartiene alla schiera ristretta dei numeri 1.

In materia di giovani il 2015 Giovanni Ferrato, portacolori della VTT di Lagnasco, ha vinto la tappa del circuito Kinder Joy of Moving a Mondovì qualificandosi per il Masters di Roma calendarizzato nei prossimi mesi.