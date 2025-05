Playoff Serie C: CUS Torino a punteggio pieno, ora la sfida di Genova

Arriva al giro di boa la squadra cadetta del CUS Torino Rugby nella fase playoff per la promozione in Serie B con un percorso fin ad ora impeccabile. Dopo tre partite giocate su sei, i cussini hanno collezionato tre vittorie su tre, imponendosi contro Amatori Genova, Province dell’Ovest e San Mauro. Un risultato che testimonia non solo la qualità tecnica del gruppo, ma anche una crescita importante in termini di efficacia offensiva.

Il coach Nicolas Epifani commenta: «Tutte e tre le partite sono state vinte ma soprattutto abbiamo finalmente segnato con una giusta proporzione rispetto alle occasioni create, problema che si era evidenziato nella prima fase”. E ancora: “Molto bene i ragazzi in questa fase dove le partite contano. A noi come staff ci inorgoglisce molto questo switch mentale che hanno fatto, dimostrando una grande forza mentale nonostante la giovane età del gruppo. Sono veramente ottimi studenti e ottime persone.»

I ragazzi hanno saputo quindi rispondere con determinazione e spirito di sacrificio alla pressione crescente di questa seconda parte di stagione, mostrando maturità e coesione.

Ora si guarda avanti ed è in arrivo già la prossima sfida: domani alle ore 15:30 il CUS Torino affronterà in trasferta l’Amatori Genova allo Stadio Carlini, per il primo appuntamento del girone di ritorno. Un match che si prospetta tutt’altro che semplice, come sottolinea lo stesso allenatore: «Adesso c’è il girone di ritorno dove ci concentreremo di partita in partita. Siamo molto carichi e determinati sull’andare a vincere a Genova. Sarà la partita più complicata di questa fase, siamo in trasferta, il Carlini non è un campo facile e l’Amatori Genova sarà un osso duro.»

Il gruppo ha lavorato intensamente in settimana per arrivare pronto all’appuntamento. «Le sensazioni sono ottime, non avevamo nessun obiettivo stabilito ad inizio stagione di promozione ma ora che siamo arrivati fino a qui non ci resta che dare il massimo e goderci questo percorso».