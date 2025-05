La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia contro il R.N. Camogli 1914

LA PARTITA

Inizia il match e il Camogli passa in vantaggio con la rete di Barabino e raddoppia con Mugnaini. La Torino ’81 entra in partita con Tononi in superiorità numerica e realizza il 2-2 con Cassia. Si rientra in acqua per il secondo tempo e il Camogli fa il 2-3 con Marchetti, ma i gialloblù non ci stanno e pareggiano con Abate in superiorità numerica. I ragazzi di Ferreccio segnano il gol del 3-4 con Mugnaini e si portano sul +2 con il rigore di Iriczfalvi. I gialloblù reagiscono con Gattarossa, con Ermondi che pareggia i conti e con Colombo che porta i suoi sul 6-5.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino ’81 Iren fa il 7-5 con Lisica, ma il Camogli non ci sta: Mugnaini accorcia le distanze in superiorità numerica, Iriczfalvi pareggia e Barabino segna la rete del 7-8. Al termine del terzo tempo i torinesi pareggiano con Cigolini. Si entra in acqua per l’ultima frazione e inizia il festival del gol: Iriczfalvi trova una tripletta, ma i gialloblù non ci stanno e rispondono con Lisica, Ermondi e Cassia per l’11-11. La partita continua, la Torino ’81 mette il musetto davanti con Cigolini, ma Pirrone risponde in superiorità numerica, Novara realizza il rigore del 13-12, ma è ancora Pirrone a pareggiare i conti. La Reale Mutua Torino ’81 trova il sorpasso con Tononi, però a trenta secondi al termine della partita Mugnaini segna il gol del 14-14 con Mugnaini in superiorità numerica.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Classica partita di vigilia dei playoff senza nulla da giocarsi, è stato qualcosa in più rispetto ad un allenamento. Tantissimi errori da entrambe le parti, non molto pathos, è venuta fuori una partita con difese un po' allegre. È normale avere la testa alla prossima settimana, prepareremo la partita al meglio contro la Lazio, avremo tutto un altro spirito ed energia. Ovviamente ci piacerebbe poter giocare alla Monumentale, al momento chiusa per problemi tecnici, la nostra storica piscina di casa, dove i nostri tifosi e gli appassionati possono starci vicino».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – SPAZIO R.N. CAMOGLI 1914 14-14

Parziali (2-2; 4-3; 2-3; 7-6)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate 1, Tononi 2, Maffè, Cigolini 2, Costa, Ermondi 2, Gattarossa 1, Cassia 2, Novara 1, Colombo 1, Santosuosso, De Luca. All. Aversa.

SPAZIO R.N. CAMOGLI 1914: Terrile, Morello, Pirrone 2, Mugnaini 4, Trovò, Molfino, Iriczfalvi 5, Kovacevic, Barabino 2, Sinatra, Marchetti 1, Caliogna, Castellan, Botto. All. Ferreccio.

GLI ARBITRI: COLOMBO – IOANNOU

LE NOTE: Usciti per limite di falli: Kovacevic (C) nel secondo tempo; Cigolini (T) e Molfino (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino '81 Iren 6/11 + 2 rigori (uno fallito) e Spazio RN Camogli 6/11 + un rigore. Novara (T) fallisce un rigore a 1'09" del primo tempo.