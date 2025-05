Playoff, gli Squali perdono gara 1 contro Quarrata

In rincorsa per larghi tratti, con una buonissima reazione nell’ultimo quarto che però non basta per arginare le risorse avversarie. L’ Oleggio Magic Basket perde gara 1 dei quarti di finale playoff contro Consorzio Leonardo Quarrata 67-80. Gara 2 è fissata per mercoledì 14 maggio alle 21; gara 3, in caso di vittoria di gara 2, sarà domenica 18 maggio a Boffalora alle 18.30.

I primi punti sono biancorossi con Garavaglia ai liberi; l’avvio è equilibrato (6-4), è Angelucci a fissare le prime distanze dall’arco (9-14). Con Suigo ai libero è 11-14, ma Quarrata fa un parziale che vale l’11-22. Entrambe le squadre girano in lunetta e alla prima sirena è 14-25. Coach Catalani richiama i suoi quando il tabellone indica 18-27; Youssef la infila da tre e sul 24-31 è time out per gli ospiti. Rimonta degli Squali con Casella che la spara da tre e Pilotti sempre dall’arco che pareggia 32-32 e di nuovo pausa per gli ospiti. Squadre a contatto e all’intervallo è 34-37.

Nel terzo quarto Quarrata alza l’intensità, ma Borsani gira presto in lunetta ed è 36-37. Squali a contatto fino al 40-43, poi è un parziale ospite di 0-14 che “ghiaccia” gli Squali per un momento e il tabellone indica 40-57 con Artioli in lunetta a fare a metà e un minuto abbondante sul cronometro. La terza sirena indica proprio 40-57; nel quarto quarto gli Squali iniziano la rimonta e con cinque punti in fila il divario è ridotto e Tonfoni richiama i suoi (52-63). Lonati in lunetta accorcia ancora, dall’altra parte però Antonini spara da tre; poi Garavaglia fa gioco da tre punti e Regoli di nuovo da tre. Quando mancano poco più di tre minuti il punteggio dice 59-69. Capitan Pilotti preciso ai liberi e lo stesso Lonati tengono accese le speranze con Garavaglia a fare altri due punti che valgono il 67-73. Il finale, come in casi simili, è concitato, Quarrata è più precisa e quando tutto finisce è 67-80.

Oleggio Magic Basket - Consorzio Leonardo Quarrata 67-80

Parziali (14-25; 20-12; 6-20; 27-23)

Oleggio: De Ros 2, Casella 8, Karem, Pilotti 9, Toffanin 3, Borsani 3, Youssef 3, Suigo 13, Lonati 14, Garavaglia 12, Ceccato, Van Elswyk. All. Catalani.

Quarrata: Angelucci 21, Mongelli, Artioli 7, Nyuol Nyuol ne, Balducci 5, Molteni ne, Calabrese 6, Bortnikovs ne, Regoli 20, Antonini 12, Bobovic ne, Tiberti 9. All. Tonfoni.