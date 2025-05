Misters e Maruca consegnano gara 1 alla Paffoni

È una Paffoni piena di coraggio quella che, in gara 1 di playoff, strappa il fattore campo agli Herons Montecatini, con la vittoria esterna 89-93 che permette a Balanzoni e compagni di portarsi sullo 0-1 nella serie. I padroni di casa partono forte e mettono subito la testa avanti con Trapani e Chiera. La Fulgor non si scompone e risponde ai colpi velocemente, mettendo la freccia con la tripla di Paolin e iniziando a dare corpo al primo mini vantaggio della partita, per il 20-25 del primo quarto. Nel secondo periodo Montecatini non si fa attendere e accorcia subito le distanze riuscendo a riprende a piccoli tratti anche la testa del match, ma i rossoverdi sono sempre bravi a dare la spallata al momento giusto e con Misters e Paolin riescono a involarsi nuovamente per riprendere vantaggio e allungare ulteriormente fino al 40-49 di metà gara.