B2, le Igorine chiudono la stagione con una vittoria

Chiudere con una vittoria, in rimonta: fatto! E' una 26esima giornata di campionato speciale per la B2 targata Igor Agil Volley: battuta Viscontini Milano 1-3 (25-11; 14-25; 25-27; 21-25). Un finale di stagione speciale per un prosieguo che lo sarà altrettanto: mercoledì 14 maggio infatti la squadra partirà alla volta di Vibo Valentia per le finali nazionali Under 18 femminili.