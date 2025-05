Dodecarun, terza vittoria per la ventenne Sofia Cafasso: è sua anche la StrAlessandria. Tra gli uomini si impone Roselli

Tripletta per Sofia Cafasso nel circuito podistico Dodecarun, che ha celebrato ieri la sua quarta tappa con la classica StrAlessandria . La ventenne del Cus Torino, dopo essersi imposta sui 9 km della Corsa di Primavera alla Pellerina e nella mezza maratona 21Reale di Venaria, si è trovata perfettemente a suo agio sui 5,4 chilometri della prova alessandrina, dominata fin dal primo metro e chiusa in 19’42”. «Mi vedrete ancora spesso – ha detto sul traguardo – Mi piacciono i gioielli e la stella di diamante messa in palio da Dodecarun mi attira molto. La gara di oggi? Bella e velocissima, con molti rettilinei e nessuna salita. Non avevo mai corso la StrAlessandria e mi ha colpito il tifo lungo il percorso: è stato davvero stimolante».

In campo maschile la vittoria è andata invece a un habitué della corsa, il novese Gabriele Roselli, classe 1991, che non ha avuto problemi per avere la meglio su Davide Cane e Mohamed Rity, staccati rispettivamente di 19 e 25 secondi. Roselli ha chiuso in 16’39”. «Un tempo che non mi soddisfa pienamente – ha commentato – Non so perché, ma non sono riuscito a far girare le gambe come avrei voluto. Peccato, perché quest’anno mi sono preparato soprattutto sulle prove più corte e l’inizio di stagione è stato molto buono. Il mio obiettivo? Scendere sotto i 15 minuti nei 5000 in pista».

La prossima prova del circuito Dodecarun sono i 5000 di Trino, 5 km su strada con il percorso certificato dalla Fidal. Si corre venerdì 19 maggio alle 20.30. Il programma completo prevede un totale di 20 gare. Per entrare in classifica sarà necessario iscriversi ad almeno 12 prove (di qui il nome “Dodecarun”). Il regolamento prevede, sia in campo maschile sia in campo femminile, una graduatoria assoluta e 10 graduatorie di categoria: da Junior/senior a M70+.

I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Questi i risultati della prova di oggi

Uomini. 1. Roselli (Atl. Novese) 16’39”; 2. Cane (Frecce Bianche) 16’58”; 3. Rity (Team 42194 GE) 17’04”; 4. Yalli (Atl. Alessandria), 17’27”, 5. A. Cafasso (Alpi Apuane) 17’39”; 6. Mazzone (Atl. Valsesia) 17’44”; 7. Arnaudo (Cambiaso Risso Running GE) 17’47”, 8. Sovera (Atl. Saluzzo) 17’59”; 9. Pezzana (Cambiaso Risso Running GE) 18’13”; 10. Scabbio (Atl. Novese) 18’30”. Donne. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 19’42”; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 20’33; 3. Repetto (Atl. Novese) 20’50”; 4. Sparaventi (Atl. Alessandria) 22’47”; 5. Pareto (Cus Genova) 22’55”; 6. Rossi (Team 42194 GE) 22’55”; 7. Cairo (Run of Made) 24’12”; 8. Boccaccio (Run of Made) 25’04”; 9. Re (Azalai) 25’06”; 10. Fausone (Brancaleone AT) 25’27”.

Vincitori di categoria. Uomini. JN-P-SM Roselli (Atl. Novese) 16’39”; SM35 Cane (Frecce Bianche) 16’58”; SM40 Rity (Team 42194 GE) 17”04; SM45 Raimondi (Circuito Running 18’41”. SM50 Pezzana (Cambiaso Risso Running GE) 18’13”; SM55 Cazzato Corciulo (Run of Made) 19’39”; SM60 Tomaghelli (Atl. Novese) 21’57”; SM65 Musso (Atl. Saluzzo) 22’05”; SM70 Vuono (Frecce Bianche) 26’00. Donne. JN-P-SF Cafasso (Battaglio Cus Torino) 19’42”; SF35 Repetto (Atl. Novese) 20’50; SF40 Dasom (Atl. Novese) 26’34”; SF45 Miglietta (Frecce Bianche) 28’37”; SF50 Ferro (Vittorio Alfieri AT) 20’33; SF55 Boccaccio (Run of Made) 25’04”; SF60 Pareto (Cus Genova) 22’55”; SF65 Gallia (Verdenero) 32’27”

Regolamento completo e classifiche su dodecarun e irunning