Serie B Interregionale Playout: Collegno apre la serie salvezza a Genova

La serie proseguirà giovedì 15 maggio con Gara 2 al PalaCollegno (palla a due alle ore 21:00, con ingresso gratuito), mentre l’eventuale Gara 3 si disputerà nuovamente a Genova, domenica 18 maggio alle ore 17:45.

I precedenti stagionali raccontano di un equilibrio perfetto tra le due formazioni: nella regular season, i liguri espugnarono il PalaCollegno (62-69), mentre i biancorossi si imposero con autorità nella gara di ritorno al PalaFigoi (61-69).

Sul piano statistico, Collegno ha chiuso la stagione con un bilancio complessivo di 10 vittorie e 24 sconfitte (8-22 nella prima fase, decimo posto a 16 punti; 2-12 nella seconda, ottavo posto finale con 14 punti). I Seagulls hanno invece totalizzato 12 successi a fronte di 22 ko (7-22 e undicesimi nella prima fase con 14 punti; 5-12 e settimi al termine della seconda, a quota 20). Dopo un inizio difficile, i genovesi hanno alzato il livello nella seconda parte di stagione, riuscendo anche nell’impresa di essere gli unici a battere la capolista Virtus Siena. Percorso inverso per Collegno, protagonista di una discreta prima fase, ma frenato nei Play-In Out da difficoltà fisiche, assenze e cali di concentrazione nei momenti chiave delle gare, senza dimenticare il notevole tasso tecnico degli avversari affrontati.

Sul fronte biancoblù, coach Bianchi può fare affidamento sul potenziale offensivo di Daunys (17.3 punti di media), Zini (13.9), Ferri (13.7) e Pintus (10.1), ma soprattutto su un roster capace di accendersi in alcune partite e difficilmente arginabile.

Se due indizi fanno una prova, Collegno può contare sul rientro in pianta stabile di Fracasso nell’ultima gara di campionato (dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet per due mesi) e sulle prestazioni monster di capitan Tarditi nelle ultime gare, tutti elementi che daranno una spinta in più ai biancorossi, carichi per affrontare una trasferta importantissima, fondamentale, che coach Comazzi sta preparando nei minimi dettagli, infondendo fiducia e sicurezza ai Lions, che proveranno con le unghie e con i denti a tornare da Genova con la prima gara della serie a loro favore. Sarà essenziale affrontare la partita con determinazione, mantenendo alta la concentrazione e puntando su una continuità di rendimento per tutti i 40 minuti.

Tutto pronto, dunque, la battaglia comincia con la palla a due di Gara 1. Da qui in avanti ogni possesso vale doppio, per conquistare il primo passo verso la salvezza.