Eurogymnica: terza prova Coppa Italia e Serie C/B di Twirling

Il 10-11 maggio il Palazzetto dello Sport di Cantalupa ha ospitato l'ultima prova di Coppa Italia e del Campionato Interregionale di Serie C e B di Twirling.

Come consuetudine, la giornata di sabato è stata dedicata alla Coppa Italia: nella categoria Solo Cadetti Beginners, buoni miglioramenti per Elena Remotti che si posiziona all'8° posto; 7° Greta Quaglio, 6° Chiara Zecchino, 5° Greta Maida, 4° Sofia Loffredo e sul podio: bronzo per Diana Ferrone e argento per Stella Semenza.