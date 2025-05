Tennis - Country Cuneo a segno in B2 maschile

Una vittoria di carattere e importante quella ottenuta oggi dalla squadra maschile del Country Club in Serie B2. Per il valore degli avversari, i "cugini" del TC Pinerolo, e per il modo con il quale è maturata. Lo score finale di 4-2 per il Country si è infatti materializzato al termine del doppio composto da Andrea Gola e Francesco Pansecchi, nuovo arrivato in formazione per la stagione in corso.

I due hanno battuto 7-6 (8) 3-6 15-13 il tandem avversario composto da Davide Della Tommasina, sparring abituale di Andrea Vavassori, il miglior doppista italiano, e dal torinese Stefano Reitano. Dopo i singolari il Country era passato a condurre per 3-1 grazie alle vittorie di Andrea Gola, per 6-3 6-2 su Matteo Vavassori (fratello minore di Andrea), Pietro Casciola, per 6-7 6-4 6-4 su Lorenzo Airaudo e di Francesco Pansecchi, autore di un gran match contro il già citato Davide Della Tommasina (ex talento giovanile del tennis azzurro) fissato sul punteggio di 6-1 3-6 6-1 maturato allo scoccare delle due ore di gioco.

Il lumicino della speranza è rimasto accesso in casa TC Pinerolo grazie al successo di Simone Sala per 6-4 7-6 (4) su Lorenzo Leone.

Airaudo e Vavassori Matteo hanno ancora accorciato le distanze al termine del primo doppio, vinto sui portacolori del Country Casciola e Alessio Delfino per 6-4 6-2. Poi la lotta vincente, già anticipata, fino all'ultimo quindici.