Tutto pronto per la fase astigiana del Campionato Nazionale di Padel CSI

Si partirà martedì 13 maggio alle ore 21:30 sul campo 3 dell’impianto Asti Padel di via Gerbi con I Puntazos (quarto posto Pro 2024) vs. Net King Padel (ex-Impensabili, settimi nel Pro 2024) mentre sul campo 4, in contemporanea, vedremo i terzi del Pro 2024 Addominal sfidare A-Team, attualmente campione provinciale in carica per la categoria Pro, eliminata poi ai quarti di finale ai nazionali di Terni 2024.

Mercoledì 14, sempre all’Asti Padel alle ore 21:30, sul campo 3 si sfideranno 100k, quarta classifica Bronze APT 2024/2025, ed FTP Padel, quinti nel Pro 2024, mentre sul 4 ci sarà il debutto della new entry Benfatto Smash Team, squadra di Casale Monferrato, che se la dovrà vedere con Those Six, terzi APT Gold 2024/2025.

A chiudere la prima giornata di campionato sarà un’altra debuttante, Costa Barber Shop 1973, che ospiterà in casa Treni Golf Asti Padel presso l’impianto Waya Padel di corso Pietro Chiesa giovedì 15 maggio alle ore 20. A riposo i vice-campioni Pro dell’Arena Padel Team.

Grandi assenti della competizione i campioni in carica della categoria Elite, Cisterna Padel Club, e la squadra “ammiraglia” dell’Asti Padel, vice-campione Elite provinciale in carica nonché medaglia di bronzo nella medesima categoria a Terni 2024.

Le undici formazioni del CSI di Asti si incontreranno tra di loro in un girone di sola andata che terminerà mercoledì 23 luglio, si riprenderà senza sosta la settimana successiva con il girone di ritorno che si svolgerà però in sole tre giornate, poiché sarà diviso in tre fasce: fascia Gold per le prime quattro classificate, fascia Silver per le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto, fascia Bronze per le ultime tre in classifica.

Dopo la prima giornata di ritorno che si concluderà giovedì 31 luglio, si osserverà riposo per tutto il mese di agosto e si riprenderà con la seconda giornata martedì 2 settembre. Giovedì 11 settembre è previsto lo spareggio tra la quarta classificata Silver e la prima del Bronze per l’accesso all’ultimo posto disponibile ai quarti di finale dei playoff che inizieranno martedì 16.

Finali previste per domenica 28 settembre, in cui si decreterà la squadra campione provinciale CSI di Asti e si determineranno le compagini aventi diritto alla partecipazione alle finali nazionali di Terni.

Risultati e calendari presenti sul sito del CSI di Asti alla pagina https://www.csiasti.it/attivita-adulti/padel/campionato-estivo/regular-season-maschile-2025/

Ancora aperte invece le iscrizioni per il campionato misto e quello femminile che si svolgeranno invece in un paio di incontri nel fine settimana tra luglio e settembre, per info consultare la relativa pagina sul sito del CSI di Asti: https://www.csiasti.it/attivita-adulti/padel/campionato-estivo/