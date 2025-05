Club76: il recap del fine settimana

Altro fine settimana in campo per il Club76. In Serie B2 L’Alba Volley ha ceduto 3-1 contro Universo Involley Pavia. In Serie B2 Chieri ha perso 3-1 contro Cus Collegno. Il Cus Torino Collegno si aggiudica l’ultima gara della stagione e vince meritatamente la sfida con Chieri. Chieri, sia nel primo che nel quarto set, ha tentato di opporre resistenza e ha meritatamente vinto il terzo, ma complessivamente non è stata all’altezza delle cussine, che hanno sbagliato meno e battuto meglio per l’intera durata della gara. Top scorer per Chieri Appiah con 11 punti, seguita da Occelli e Biagianti con 8. Finisce così il campionato delle chieresi, che raggiungono l’obiettivo di mantenere la categoria nazionale.

La Serie C con il Club76 Playasti ha perso al tie break 2-3 contro Cemental Marene.

In U16 Final Four Regionale il Club76 Playasti ha ceduto 3-0 contro In Volley Piemonte, conquistando il secondo posto regionale.

In I Divisione il Club76 Playasti 2010 inciampa 0-3 contro PGS El Gall Mercatò.

Il Club76 L'Alba Volley si piazza al terzo posto regionale U14, dopo aver ceduto al tie break 3-2 contro In Volley Pizzeria Al Confine.