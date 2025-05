La S. Bernardo Campus lotta ma cede al CUS in Gara 1 di semifinale

LA PARTITA

Iniziano le semifinali e nella sfida tra CUS Torino e S. Bernardo Campus c’è una favorita della viglia, sia per la miglior classifica in stagione regolare, sia per la profondità di roster torinese, con 10 senior che possono far pesare il fattore esperienza.

Pronti via a il CUS scappa già sul 14-6. Campus prova a reagire, ma ogni assalto è frenato dal muro della difesa di casa: a fine primo periodo è 22-11. La gara prosegue con basse percentuali al tiro da entrambe le parti, tuttavia i torinesi sfruttano i propri chili e centimetri a rimbalzo in attacco. L’ennesima correzione vale il 28-13. Zampolli prova a caricarsi sulle spalle i suoi, poi Gustin stoppa e infine va a bersaglio per il 30-22. Zampolli scrive-7 (31-24), prima del break locale (9-2) che riapre la forbice alla pausa lunga: 40-26.

Il CUS prova a chiudere subito i giochi e a metà della terza frazione abbatte il muro delle 20 lunghezze di margine (55-34). Campus ci prova, ma invano: al trentesimo il tabellone dice 60-42. Trascorrono tre minuti e l’ennesimo tap-in di serata vale per il CUS il +20 (67-47). La gara è ormai indirizzata, ma la S. Bernardo nel finale rosicchia qualche punto senza voler regalare agli avversari gli ultimi minuti: finisce 72-63.

1-0 Cus e la serie si sposta mercoledì alle 20:30 a Corneliano d’Alba per Gara 2. Per la S. Bernardo Campus l’unica chance di riaprire la serie è vincere per agguantare lo spareggio di domenica prossima.

CUS Torino - S. Bernardo Campus 74-63

Parziali (22-11, 18-15, 20-16, 14-21)

CUS Torino: Conti 15, Porcella M. 9, Trinchero 6, Paletto 5, Marangon 11, Trovato 7, Barbaria 3, Venezia, Porcella A. 2, Mortarino 8, Fontana Rossa, Pietra 8.

S. Bernardo: Coti Zelati 8, Di Cola, Gandolfo, Feliciangeli 6, Varallo, Sakellariou 11, Lanfranconi ne, Gustin 6, Zola, Ceretti 4, Zampolli 14, Ciocca 14.