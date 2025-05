Coach Zanelli schiera il suo sestetto di base con Granieri in palleggio, Cabassa opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Riva e Malinov in banda, Formaggio libero. Fin dai primi scambi del primo set si vede una formazione contratta che non gioca con la solita sfrontatezza. Volano ne approfitta e si aggiudica il primo parziale per 25-17.

Nel secondo set, dopo un iniziale punto a punto, finalmente la Tecnicaer prende il largo portandosi avanti di tre punti (18-15), ma sul finire del set alcuni errori in attacco consentono alle ospiti di pareggiare i conti sul 21 pari e poi vincere anche questa frazione per 25-21.

Nel terzo set Santena si trova subito in svantaggio per 0-4, ma Destefanis e compagne sembrano reagire e con il turno al servizio di Malinov si arriva al 12 pari. Si gioca punto a punto ma sono le ospiti a portarsi sul set point sul 24-23. Entra Lazzarin al posto di Ruggiero e grazie a due errori in attacco di Volano arriva il set point per le padrone di casa. Ancora una parità sul 25-25, ma ci pensa Cabassa a mettere a terra il punto del set. 27-25 e sfida riaperta.

Nel quarto e decisivo set, ancora una volta sono le trentine a portarsi in vantaggio per 10-6 sulle padrone di casa, che ancora una volta non riescono a reagire ed imporre il loro gioco. Il set scivola velocemente verso la fine: 25-19 per le ospiti e Volano ai playoff. Poi la notizia della sconfitta di Volpiano, che rende tutto indolore.

Un grande traguardo per la formazione santenese, che ad inizio anno puntava alla salvezza da matricola. Ora testa ai playoff: primo match in programma sabato 17 maggio, al PalaSer, contro Modena, seconda nel girone B.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 26

MTS TECNICAER SANTENA - ROTHOBLASS VOLANO VOLLEY 1-3

Parziali (17/25, 21/25, 27/25, 25/19)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa 22, Tonelli, Granieri 3, Vione, Malinov 10, Venco, Nardoianni, Ruggiero 4, Riva 18, Lazzarin, Destefanis (K) 8, Tesanovic. Liberi: Formaggio, Ponassi. Allenatori: Zanelli, Demichelis.