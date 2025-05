Eurogymnica porta a Torino la Final Six: in scena le stelle della ritmica italiana

Questa mattina, al Pala 200 di Settimo Torinese, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Final Six del Campionato Nazionale di Serie A1 di ginnastica ritmica - Trofeo San Carlo Veggy Good , che vedrà in pedana le migliori sei squadre italiane sfidarsi per la conquista dello Scudetto, unitamente ai play off e play out delle serie cadette, in programma sabato 17 maggio al Pala Gianni Asti di Torino . L’organizzazione dell’evento è affidata ancora una volta ad una vera e propria eccellenza del territorio, l’ Eurogymnica Torino , guidata dal presidente Luca Nurchi , dal Direttore Sportivo Marco Napoli e dalla Direttrice Tecnica Tiziana Colognese , che con il grande e insostituibile supporto dei tanti volontari e delle famiglie della grande Onda Blu, si distingue ormai da molti anni non solo in pedana ma anche nell’organizzazione di grandi eventi sportivi.

Ad inaugurare l’appuntamento dedicato alla stampa, alla presenza di numerosi ospiti istituzionali tra cui la Sindaca di Settimo Elena Piastra, l’Assessore allo Sport della Città di Torino Mimmo Carretta, l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano e il Consigliere Federale, Giuseppe Raiola, è stata la Squadra Nazionale Junior con un’emozionante esibizione. Infatti, l’Italbaby è di casa dallo scorso settembre a Settimo Torinese sotto la guida di Eurogymnica Torino e di Tiziana Colognese insieme ad Elisa Vaccaro, che di recente ha conquistato la prima medaglia internazionale della stagione con l’argento alla European Cup.

A dare il benvenuto è stata proprio la Sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra che ha raccontato della permanenza in città della Squadra Nazionale Junior: «L’Eurogymnica sta portando avanti un grande progetto, di lavoro e cura, insieme alle ginnaste della Squadra Junior e alla Federazione Ginnastica d’Italia. La nostra città le ha accolte e possiamo dire che per noi sono diventate vere e proprie concittadine» racconta spiegando ai presenti il supporto fornito dall’amministrazione locale nei confronti dell’Italbaby. Ha poi proseguito: «Abbiamo accettato la sfida di ospitare questo progetto e per tutti noi è stata un’esperienza molto positiva e ci piacerebbe che Settimo Torinese possa restare un centro importante per la ginnastica, un luogo di accoglienza per le atlete più giovani: se la Federazione lo riterrà opportuno, da parte delle città c’è la massima disponibilità».

Grande coinvolgimento anche dalla Regione Piemonte: «Siamo grati per il lavoro che Eurogymnica svolge, diventando un vero e proprio presidio di legalità sul territorio, in particolare a Barriera di Milano, e imprenditori sociali. La professionalità che contraddistingue questa società è fondamentale e vi ringrazio a nome della Regione Piemonte per il lavoro che fate insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia e alle istituzioni del territorio» ha dichiarato l’Assessore Andrea Tronzano.

Per la Città di Torino era invece presente l’Assessore allo Sport Mimmo Carretta: «Grazie per aver portato anche quest’anno la Final Six nella nostra città, vera e propria vetrina per mostrare le professionalità incredibili che contraddistinguono lo sport torinese. Nelle nostre città c’è bisogno di sport e siamo contenti di poter essere di supporto alle realtà del territorio, insieme alle altre istituzioni, che ringrazio».

Quello di sabato 17 maggio, al Pala Gianni Asti, ha tutte le carte in regola per confermarsi un appuntamento imperdibile, dal programma particolarmente ricco ed emozionante, che porterà le stelle della ginnastica ritmica italiana a Torino per regalare al pubblico un altissimo livello tecnico e grandi colpi di scena, grazie anche ad un format di gara avvincente e a un’impeccabile organizzazione. A partire dalle ore 11,30 si svolgeranno i Play Off e Play Out della Serie B e C, mentre a partire dalle ore 15 troveremo in pedana la Serie A con le semifinali.

Infatti, in occasione dei sorteggi per le semifinali della Final Six, le tre teste di serie dopo la Regular Season di Serie A1 sono state inserite nei tre gironi e abbinate alle altre tre società che si sono qualificate per la finalissima. Nel girone A si affronteranno l’Armonia d’Abruzzo di Chieti con la San Giorgio ’79 Desio; nel girone B Udinese sfiderà le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano; infine, il girone C vedrà confrontarsi la Raffaello Motto di Viareggio e la Forza e Coraggio di Milano.

Occhi puntati su quello che si preannuncia il grande scontro diretto in semifinale per accedere alla finale, tra due storici giganti della ritmica italiana, l’Udinese e la Ginnastica Fabriano, che vedrà sfidarsi - tra le altre - in pedana Tara Dragas (Udinese), fresca di medaglia di bronzo al nastro in Coppa del Mondo a Baku il mese scorso, e Sofia Raffaeli (Fabriano), la stella di Parigi 2024 vincitrice del bronzo olimpico, pluri campionessa iridata e nelle ultime settimane oro in Coppa del Mondo e dominatrice della European Cup. Tra le stelle della ritmica che prenderanno parte alla competizione, impossibile non ricordare anche Darja Varfolomeev, medaglia d'oro al concorso individuale alle Olimpiadi del 2024 e ai Campionati mondiali 2023, in forze alla Motto Viareggio.

«La Final Six sarà un’occasione per guardare al futuro, con giovani promesse e grandi campionesse. Questo evento, che torna nuovamente a Torino, è la conferma della grande collaborazione tra la FGI, l’Eurogymnica e le istituzioni locali. Quella di sabato sarà una giornata bellissima» ha dichiarato il Consigliere della Federazione Ginnastica d’Italia, Giuseppe Raiola, portando il saluto del presidente Andrea Facci. Un grande in bocca al lupo arriva poi dalla neo eletta presidente del Comitato Regionale FGI, Daniela Schiavon, che è intervenuta spiegando che «la ginnastica ritmica è arte, emozione, ma dietro si cela un grandissimo lavoro. Il nostro Comitato Regionale è orgoglioso di poter ospitare la Squadra Nazionale Junior e un evento prestigioso come la Final Six, che sarà un vero e proprio spettacolo».

Luca Nurchi, il presidente di Eurogymnica Torino ha poi ringraziato i tantissimi volontari grazie ai quali funziona tutta la macchina organizzativa. «Con la fiducia della FGI organizziamo ancora una volta un evento così prestigioso. Grazie a tutti i nostri sostenitori che amano profondamente questo sport e grazie alle istituzioni. Buon divertimento, sarà una giornata indimenticabile».

Tiziana Colognese, DT Eurogymnica e allenatrice responsabile della Squadra Nazionale Junior: «Indosso con profondo orgoglio e senso di responsabilità questa divisa della Nazionale, ma sotto questa maglia, stampata sul cuore, c’è anche la divisa di Eurogymnica Torino. La Final Six sarà una competizione con un livello tecnico particolarmente elevato, che assegnerà il titolo italiano. Come ogni anno, abbiamo cercato di aggiungere qualche sorpresa per rendere questo evento ancora più spettacolare». Ha poi aggiunto: «Come Eurogymnica, siamo inoltre molto orgogliosi di Laura Golfarelli e Chiara Cortese, in forze rispettivamente nella Squadra Senior e Junior che si esibiranno al Pala Gianni Asti».

Una competizione e uno spettacolo particolarmenti avvincenti e imperdibili, che saranno impreziositi anche dalla presenza della Squadra Nazionale Italiana, le Farfalle, alla loro prima uscita pubblica insieme alla nuova DTN, Mariela Pashalieva, e reduci dai primi grandi successi internazionali, insieme alla Squadra Nazionale Junior.

BIGLIETTERIA

Intero: € 25,00

Ridotto: € 20,00 (under 8, non compiuti e a partire da 6 anni)

Ridotto ginnaste A.S.D. Eurogymnica: € 15,00 (le riduzioni non sono cumulabili)

Under 6 (6 anni non compiuti): gratuito

Sono disponibili gli ultimi biglietti che saranno acquistabili direttamente presso il Pala Gianni Asti a partire da due ore prima dell'inizio dell’evento. Per info chiamare il 3357852509.

DIRETTA STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sportface Tv a partire dalle ore 15.00 di sabato 17 maggio.