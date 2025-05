Derthona Basket saluta l’AD Ferencz Bartocci

Giunto a Tortona nell’estate 2019 con il ruolo di General Manager, durante la sua permanenza in bianconero ha avuto modo di festeggiare una Supercoppa LNP e la storica promozione in Serie A raggiunta il 29 giugno 2021, vincendo a fine stagione il premio “Gabriele Fioretti” come Dirigente dell’Anno della Serie A2.

Una volta raggiunta la massima serie è arrivata per lui la carica di amministratore delegato che ha rivestito negli ultimi quattro anni, impreziositi da traguardi come la finale di Coppa Italia, le due semifinali-scudetto e le due partecipazioni alla Basketball Champions League. Nei suoi sei anni al Derthona, il dirigente marchigiano ha contribuito in modo determinante alla crescita strutturale del Club e a gettare le basi per la costruzione e lo sviluppo della nuova Cittadella dello Sport di Tortona.

Contestualmente alla fine del suo rapporto con il Derthona Basket giunge al termine anche la sua carica di Amministratore Unico di Gestione Cittadella.

La Società esprime a Ferencz Bartocci i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale.